Израиль объявил о 22 новых поселениях, в Газе «толпы голодных людей» ворвались на склад продовольствия

О решении правительства Израиля сообщили министр обороны Исраэль Кац и министр финансов Бецалель Смотрич. «Все новые поселения будут построены согласно долгосрочной концепции, цель которой - закрепить израильское влияние на территории и предотвратить создание Палестинского государства, а также заложить основу для последующего развития поселений в ближайшие десятилетия», - заявили в правительстве.

Некоторые поселения уже существуют - но как форпосты, построенные без разрешения израильских властей. Теперь они будут легализованы по израильским законам.

В числе 22 поселений - Хомеш и Са-Нур, пишет Times of Israel. Они были эвакуированы в 2005 году, когда был принят закон, запрещающий израильтянам находиться в северной части Западного берега. В прошлом году этот закон был отменен.

Неправительственная организация «Шалом ахшав» (Peace now, «Мир сейчас»), выступающая за два государства для двух народов, заявила, что новые поселения «драматически изменят облик Западного берега и еще сильнее укрепят оккупацию».

С 1967 года Израиль построил около 160 поселений, в которых проживают 700 тыс. человек. Различные организации, включая Международный суд ООН, считают, что поселения нарушают международное право.

Правительство объявило о новых поселениях на фоне углубляющегося гуманитарного кризиса в Газе.