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ДТП на шоссе Таллинн-Пярну: столкнулись три грузовика, движение перекрыто

Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное.

Из-за ДТП в волости Хяэдемеэсте движение на шоссе Таллинн-Пярну-Икла затруднено.

В 13:18 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 190-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, недалеко от границы с Латвией. 

По предварительной информации, в аварии столкнулись три грузовика, движение в обоих направлениях перекрыто. К счастью, по имеющимся данным, никто серьезно не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели.

Полиция просит водителей запастись терпением и, по возможности, выбрать альтернативный маршрут.

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