Движение перекрыто: пьяный водитель грузовика спровоцировал серьезное ДТП

В 13:18 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 190-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, недалеко от границы с Латвией.

По предварительной информации, в аварии столкнулись три грузовика, движение в обоих направлениях перекрыто. К счастью, по имеющимся данным, никто серьезно не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели.

Полиция просит водителей запастись терпением и, по возможности, выбрать альтернативный маршрут.

По словам оперативного руководителя Пярнуского отделения полиции Лийзу Митт, по предварительным данным, авария началась с того, что один из грузовиков выехал на встречную полосу и задел два двигавшихся навстречу - последний из них в результате столкновения отбросило направо в кювет.

«Сам водитель вызвавшего аварию грузовика выехал налево в кювет. В аварии легко пострадал вызвавший аварию водитель грузовика, у которого патруль также установил алкогольное опьянение. Скорая помощь доставила его в больницу для осмотра. К счастью, остальные водители не пострадали. Это большая удача, что авария со столь крупными транспортными средствами обошлась всего лишь легкими травмами, но настроение омрачает тот факт, что один из водителей тяжелого транспорта решил сесть за руль пьяным. Повезло, что эта поездка не завершилась в несколько раз трагичнее», - сказала Митт.