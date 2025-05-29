Пьяный водитель грузовика спровоцировал серьезное ДТП

В 13:18 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 190-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, недалеко от границы с Латвией.

По предварительной информации, в аварии столкнулись три грузовика, движение в обоих направлениях перекрыто. К счастью, по имеющимся данным, никто серьезно не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели.

По словам оперативного руководителя Пярнуского отделения полиции Лийзу Митт, по предварительным данным, авария началась с того, что один из грузовиков выехал на встречную полосу и задел два двигавшихся навстречу - последний из них в результате столкновения отбросило направо в кювет.