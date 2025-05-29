ФОТО В товарах магазинов A1000 и Prisma выявлены превышения нормы загрязняющих веществ

В инжире из Испании, который продавался в магазинах A1000Market, а также в испанском шпинате, продававшемся в магазинах Prisma Peremarket, были выявлены превышения допустимых норм содержания загрязняющих веществ. По распоряжению Департамента сельского хозяйства и продовольствия продажа этих продуктов приостановлена. Покупатели имеют право вернуть товар в магазин и потребовать возврата уплаченной суммы.
Обратному отзыву подлежат следующие товары:
- Партия инжира из Испании, реализованная сетью A1000Market под номером 21225 (упаковка 500 г, срок годности - до 01.10.2025). В продукции выявлено недопустимое количество афлатоксинов. Точное содержание загрязняющих веществ уточняется.
- Партия свежего шпината из Испании, реализованная сетью Prisma Peremarket под номером L-1606-25.109-18D. В продукте обнаружено недопустимое количество действующего вещества пестицида - диниконазола. Точное содержание вещества уточняется.
По словам руководителя отдела продовольствия Департамента сельского хозяйства и продовольствия Трийну Аллика, в указанных продуктах были зафиксированы превышения допустимых норм загрязняющих веществ, которые в малых количествах, как правило, не представляют опасности для здоровья человека. «Если у потребителей еще остались продукты из этих партий, рекомендуется воздержаться от их употребления», - пояснила Аллика.
Справка
Единичное употребление продуктов с содержанием афлатоксинов выше нормы, как правило, не вызывает симптомов. Однако при употреблении зараженной пищи в течение недель или месяцев может развиться острый афлатоксикоз, сопровождающийся рвотой и болями в животе. Хроническое воздействие даже низких доз афлатоксинов увеличивает риск развития рака печени, особенно у людей, инфицированных вирусом гепатита B.
Диниконазол считается веществом с низкой токсичностью. Для возникновения острого отравления необходим значительный контакт с этим химическим веществом, а не просто употребление овощей с его содержанием. Хотя разовое превышение допустимого уровня диниконазола в овощах не вызывает немедленного вреда, регулярное воздействие может привести к изменениям в организме.