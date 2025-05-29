ИГРА С ОГНЕМ Рассердил Путин Трампа всерьез или американский президент снова струсил?

В минувшие выходные Россия нанесла по Украине крупнейшую за последнее время волну атак дронами и ракетами. В результате ударов в воскресенье погибло 12 человек. Все выглядело как искаженная реакция на мягкий и уступчивый телефонный разговор президента США Дональда Трампа с лидером российского режима Владимиром Путиным, который состоялся 19 мая.

Прежде всего, убийство 12 человек в Украине выглядело как пощечина Трампу, который буквально незадолго до этого вновь заявил, что Путин якобы хочет мира. После этого Трамп, будто бы рассердившись, заявил, что Путин играет с огнем. В порыве откровенности он даже выпалил, что Путин не понимает: если бы не он - Трамп - то с Россией уже давно произошло бы много действительно плохого.