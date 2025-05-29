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ИГРА С ОГНЕМ Рассердил Путин Трампа всерьез или американский президент снова струсил?

Перевод: Сергей Светлов
Телефонные друзья Владимир Путин и Дональд Трамп снова поссорились.

Ехидная аббревиатура TACO (Trump Always Chickens Out - «Трамп всегда струсит»), ранее относившаяся к торговой политике Дональда Трампа, теперь с насмешкой применяется и к его политике в отношении России. Однако есть признаки того, что на этот раз, рассердив Трампа своими ракетными ударами, Кремль сам себе навредил.

В минувшие выходные Россия нанесла по Украине крупнейшую за последнее время волну атак дронами и ракетами. В результате ударов в воскресенье погибло 12 человек. Все выглядело как искаженная реакция на мягкий и уступчивый телефонный разговор президента США Дональда Трампа с лидером российского режима Владимиром Путиным, который состоялся 19 мая.

Прежде всего, убийство 12 человек в Украине выглядело как пощечина Трампу, который буквально незадолго до этого вновь заявил, что Путин якобы хочет мира. После этого Трамп, будто бы рассердившись, заявил, что Путин играет с огнем. В порыве откровенности он даже выпалил, что Путин не понимает: если бы не он - Трамп - то с Россией уже давно произошло бы много действительно плохого.

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