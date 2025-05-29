В Тарту родились первые в этом году тройняшки

Чуть более недели назад в Тартуской университетской клинике родилась, по имеющимся данным, первая в этом году тройня. В семье появились два сына и дочь, которым дали имена Оливер, Адриана и Расмус.
Тройняшки родились 21 мая в Тарту. Их здоровье в порядке, однако малыши еще маленькие, поэтому братьям и сестре предстоит немного подрасти, и клиника пока не раскрывает подробности о состоянии малышей. Кроме того, молодые родители с новорожденными детьми пока не вернулись домой.
В прошлом году также в женской клинике Тартуского университета 3 января на свет появились три мальчика-тройняшки - Реми, Рико и Ральф. Для семьи, проживающей в волости Эльва, это были первые дети.
По словам доктора Фреда Кирса, появление на свет тройняшек в Эстонии - довольно редкое явление. «В Эстонии тройняшки могут рождаться два - три раза в год, а иногда такие случаи могут и вовсе отсутствовать», - отметил он тогда.
В прошлом году единственными тройняшками в стране были Реми, Рико и Ральф из волости Эльва. В этом году тройняшками стали недавно родившиеся в Тарту Оливер, Адриана и Расмус.