В Тарту родились первые в этом году тройняшки

Тройняшки родились 21 мая в Тарту. Их здоровье в порядке, однако малыши еще маленькие, поэтому братьям и сестре предстоит немного подрасти, и клиника пока не раскрывает подробности о состоянии малышей. Кроме того, молодые родители с новорожденными детьми пока не вернулись домой.

В прошлом году также в женской клинике Тартуского университета 3 января на свет появились три мальчика-тройняшки - Реми, Рико и Ральф. Для семьи, проживающей в волости Эльва, это были первые дети.

По словам доктора Фреда Кирса, появление на свет тройняшек в Эстонии - довольно редкое явление. «В Эстонии тройняшки могут рождаться два - три раза в год, а иногда такие случаи могут и вовсе отсутствовать», - отметил он тогда.