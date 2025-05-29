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Почему россияне раскрашивают крылья дронов, разрушающих Украину? Причина пугает

Перевод: Вера Копти
Один из российских дронов с раскрашенными крыльями. Ими управляет искусственный интеллект.

В попытках усовершенствовать свои дроны-камикадзе россияне начали в полевых условиях тестировать одну из своих новейших разработок - рои ударных беспилотников, управляемых искусственным интеллектом, с разноцветными крыльями. Электронщик и эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов, известный как Flash, поделился свежими наблюдениями об этих дронах в недавней записи в блоге.

Назначение неизвестного беспилотника, впервые замеченного в феврале этого года вблизи Сум, долгое время оставалось загадкой, пока в начале мая Бескрестнов не раскрыл дополнительные детали. 18 мая тот же аппарат был замечен уже в составе роя из шести дронов, причем у каждого были крылья разного цвета - предположительно для того, чтобы дроны могли распознавать друг друга в полете.

По имеющимся данным, дрон несет боеголовку весом три килограмма, имеет дальность полета до 80 км и полностью собран из зарубежных комплектующих. Управление осуществляется через мобильные сети LTE, а для навигации используются как инерциальные, так и спутниковые системы.

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