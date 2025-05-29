Почему россияне раскрашивают крылья дронов, разрушающих Украину? Причина пугает

Назначение неизвестного беспилотника, впервые замеченного в феврале этого года вблизи Сум, долгое время оставалось загадкой, пока в начале мая Бескрестнов не раскрыл дополнительные детали. 18 мая тот же аппарат был замечен уже в составе роя из шести дронов, причем у каждого были крылья разного цвета - предположительно для того, чтобы дроны могли распознавать друг друга в полете.