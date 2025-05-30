Даже если ученик кричит, дерется и все ломает, учитель может реагировать только словами

Если ребенок ведет себя в школе, как ему вздумается, не слушается учителя и мешает другим, то учитель может только поговорить с ним. Обратиться за помощью можно к школьным специалистам, но ученик и его семья должны согласиться принять эту помощь.

«А я - педераст!» - выкрикивает ученик основной школы, распахнув дверь класса прямо посреди урока. Несколько минут назад его выгнали в коридор за то, что то он не слушался учителя и мешал другим. Теперь он решил без разрешения вернуться в класс - но не чтобы учиться, а чтобы устроить беспорядок.