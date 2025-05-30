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Даже если ученик кричит, дерется и все ломает, учитель может реагировать только словами

Перевод: Ева Ойжинская
Если ребенок ведет себя в школе, как ему вздумается, не слушается учителя и мешает другим, то учитель может только поговорить с ним. Обратиться за помощью можно к школьным специалистам, но ученик и его семья должны согласиться принять эту помощь.

«А я - педераст!» - выкрикивает ученик основной школы, распахнув дверь класса прямо посреди урока. Несколько минут назад его выгнали в коридор за то, что то он не слушался учителя и мешал другим. Теперь он решил без разрешения вернуться в класс - но не чтобы учиться, а чтобы устроить беспорядок.

Это один из множества примеров того, с чем учителя сталкиваются в школе чуть ли не каждый день. «Кроме слова, у учителя нет никаких других способов воздействия», - отмечает директор вильяндиской школы Паалалинна Ааво Пало. Но что делать, если разговоры не помогают?

Ученика, мешающего окружающим, можно выгнать из класса. Но куда? И что делать, если он не уходит? «Бывают ситуации, когда учителю приходится с остальными учениками переходить в другой кабинет и оставлять нарушителя одного», - приводит Пало пример одного из самых радикальных решений.

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