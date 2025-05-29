Skip to footer
Чт, 29.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Тренды садового дизайна 2025 года: вы удивитесь

Фото статьи

Тенденции в обустройстве садов все больше смещаются в сторону функциональности, устойчивости и близости к природе. Набирает популярность использование переработанного пластика, из которого производят как цветочные горшки, так и садовую мебель. В цветовом оформлении преобладает сдержанная скандинавская палитра - серые, бежевые и натуральные текстуры.

Уход за садом и оформление открытых пространств в этом году все четче движутся в направлении, где сочетаются эстетика, устойчивость и умные решения. По словам Маре Нийликсе, руководителя отдела товаров для дома и сада в Bauhof, люди все чаще отдают предпочтение не только красивым, но и практичным, долговечным и экологичным товарам: «Сегодня садовые товары должны быть как функциональными, так и долговечными - это четкое ожидание клиентов».

По словам Нийликсе, ассортимент садовой продукции значительно вырос как в магазинах, так и в интернет-магазине. «В предвкушении хорошей погоды люди все чаще обращают внимание на обустройство сада, и с приходом весеннего тепла интерес к продукции для сада резко возрастает», - отметила она.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх