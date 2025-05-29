Тренды садового дизайна 2025 года: вы удивитесь

Уход за садом и оформление открытых пространств в этом году все четче движутся в направлении, где сочетаются эстетика, устойчивость и умные решения. По словам Маре Нийликсе, руководителя отдела товаров для дома и сада в Bauhof, люди все чаще отдают предпочтение не только красивым, но и практичным, долговечным и экологичным товарам: «Сегодня садовые товары должны быть как функциональными, так и долговечными - это четкое ожидание клиентов».