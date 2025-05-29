Соки станут менее сладкими: в ЕС разрешили снижать содержание природных сахаров

Для продажи продукта под названием «фруктовый» или «ягодный сок» не допускается его разбавление водой или добавление сахара. Министр по делам регионов и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас отметил, что внедрение директивы Европейского союза позволяет производить соки с пониженным содержанием природных сахаров при сохранении названия «сок».

«Чтобы способствовать более здоровому питанию потребителей, необходимо улучшать пищевую среду. Один из способов - предлагать продукты с улучшенным составом», - добавил он.

Главный специалист отдела пищевой безопасности Эвелин Кивима пояснила, что хотя добавление сахара в сок запрещено, он все равно содержит много природных сахаров. «Благодаря новым технологиям можно снижать уровень природных сахаров в соках. Поскольку такие продукты способствуют достижению целей в сфере общественного здравоохранения, Европейский союз решил разрешить их продажу», - сказала она.

Еще одним способом снижения потребления сахара станет производство нектаров с пониженным содержанием сахара. В таких продуктах уменьшается количество добавленного сахара и меда в зависимости от кислотности использованных фруктов и ягод. В отличие от нектаров, соки по-прежнему не могут содержать добавленного сахара. Согласно новым правилам, на упаковке сока можно будет указывать, что продукт содержит только природные сахара. Это нововведение поможет потребителям лучше понимать разницу в содержании сахара между соками и нектаром.