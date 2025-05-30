Lux Express: можем рассмотреть сокращение количества рейсов в Россию

​28 мая Rus.Postimees опубликовал подробные цифры после анализа данных PPA о том, как падает количество пересечений погранпереходов на границе с Россией. В частности, стало известно, что с начала 2025 года количество суточных пересечений погранпереходов Лухамаа, Койдула и Нарва сократилось почти вдвое по сравнению со средними суточными значениями 2024 года. Количество мигрирующих туда и обратно граждан России также упало в два раза, но граждане Эстонии в два раза чаще пересекают границу ЕС и РФ, чем серопаспортники. Граждане Украины вовсе не вошли в первую десятку представителей конкретных стран, которым все еще нужны КПП на востоке.