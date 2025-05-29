Россия предложила Украине встречу в Стамбуле 2 июня, но не обнародовала свои условия мира. Что происходит вокруг переговоров

После первого раунда прямых российско-украинских переговоров, который состоялся в Стамбуле в начале мая, Россия заявила, что стороны должны разработать меморандум с условиями мирного урегулирования.

Украина и поддержавшие ее требования США настаивали на прекращении огня на фронте как минимум на 30 дней, чтобы уже после этого начать переговоры.

Однако Россия это требование отвергла и предложила обсудить то, что она называет «первопричинами кризиса». Российские чиновники относили к ним стремление Украины вступить в НАТО, а также в целом политическую систему, сложившуюся в стране после Евромайдана 2014 года и бегства тогдашнего президента Виктора Януковича.

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что Украина уже подготовила свой список требований для установления мира и передала его Вашингтону. «Мы получили это от украинской стороны. Теперь мы должны получить это же от российской стороны», - сказал Келлог.

В среду Лавров сказал, что российская делегация во главе с советником президента России Владимиром Мединским готова представить этот меморандум Украине и «дать необходимые пояснения» во время встречи в Стамбуле 2 июня.

Киев пока официально не подтвердил, что намерен принять участие в этих переговорах, но дал понять, что не против встреч во всех форматах.