Россия предложила Украине встречу в Стамбуле 2 июня, но не обнародовала свои условия мира. Что происходит вокруг переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров в среду предложил Украине провести второй раунд мирных переговоров в Стамбуле 2 июня. В ответ Киев потребовал от Москвы назвать свои условия установления перемирия, но в Кремле заявили, что сделают это только во время встречи делегаций двух сторон. Тем временем глава Госдепартамента США Марко Рубио поговорил с Лавровым и призвал его установить диалог с Украиной.
После первого раунда прямых российско-украинских переговоров, который состоялся в Стамбуле в начале мая, Россия заявила, что стороны должны разработать меморандум с условиями мирного урегулирования.
Украина и поддержавшие ее требования США настаивали на прекращении огня на фронте как минимум на 30 дней, чтобы уже после этого начать переговоры.
Однако Россия это требование отвергла и предложила обсудить то, что она называет «первопричинами кризиса». Российские чиновники относили к ним стремление Украины вступить в НАТО, а также в целом политическую систему, сложившуюся в стране после Евромайдана 2014 года и бегства тогдашнего президента Виктора Януковича.
Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что Украина уже подготовила свой список требований для установления мира и передала его Вашингтону. «Мы получили это от украинской стороны. Теперь мы должны получить это же от российской стороны», - сказал Келлог.
В среду Лавров сказал, что российская делегация во главе с советником президента России Владимиром Мединским готова представить этот меморандум Украине и «дать необходимые пояснения» во время встречи в Стамбуле 2 июня.
Киев пока официально не подтвердил, что намерен принять участие в этих переговорах, но дал понять, что не против встреч во всех форматах.
В ответ на слова Лаврова министр обороны Украины и глава делегации на переговорах Рустем Умеров заявил, что Москва должна заранее передать Киеву свой меморандум.
«В развитие встречи в Турции 16 мая мир ожидал, что российская сторона сформулирует и направит Украине и партнерам “меморандум” с их видением шагов к прекращению огня. Россияне наконец сообщили, что дописали свой “меморандум”. Впрочем, они затягивают передачу документа», - написал Умеров.
«Мы не против встреч с россиянами и ждем их “меморандума”, чтобы встреча не была пустой и могла реально приблизить окончание войны», - добавил он.
Почему Москва не хочет передавать меморандум
Схожую позицию озвучил глава украинского МИД Андрей Сибига.
«Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец-то выработали свой “меморандум” - после десяти дней раздумий и ударов по Украине - его можно сразу передать нам. Мы ожидаем, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст свои предложения на наше рассмотрение, как это и было договорено ранее. Только должным образом подготовленная встреча может дать реальные результаты», - считает Сибига.
Однако в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал требования Киева о немедленной передаче меморандума неконструктивными.
«Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно - это все не конструктивно, - сказал Песков. - Здесь можно или подтверждать готовность продолжать переговоры или делать обратное».
Отвечая на вопрос журналистов, как поступит Россия, если переговоры 2 июня сорвутся, Песков сказал: «Я считаю сейчас такой вопрос неуместным. Нужно дождаться ответа украинской стороны и дальше уже ориентироваться».
Москва считает состоявшуюся в Стамбуле 16 мая встречу делегаций продолжением прерванных весной 2022 года переговоров. Киев категорически возражает против такой трактовки.
Лавров говорит с Рубио, в Киев едет глава МИД Турции
Вскоре после того, как Лавров предложил провести новый раунд переговоров в Стамбуле, он провел телефонный разговор с главой Госдепа США Марко Рубио.
Как сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, Рубио вновь призвал Лаврова к конструктивному диалогу с Киевом.
«Госсекретарь Рубио приветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной в формате “1000 на 1000”, состоявшийся в минувшие выходные. Госсекретарь вновь подтвердил призыв президента Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны», - говорится в сообщении Брюс на сайте Госдепа.
Кроме того, с Лавровым во вторник в Москве встретился министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он заявил, что его страна готова и дальше предоставлять площадку для переговоров между Россией и Украиной.
Для следующих переговоров между Киевом и Москвой было названо несколько мест, в том числе Турция, Ватикан и Швейцария. Но Кремль отверг возможность встреч в Ватикане, хотя новый папа Лев XIV предложил свое посредничество.
В четверг Фидан отправляется с визитом в Киев, где он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром обороны страны Умеровым.
По информации источников Турецкой службы Би-би-си, таким образом Анкара пытается заниматься челночной дипломатией, добиваясь начала мирного процесса между Киевом и Москвой, который будет идти в координации с администрацией Трампа.
В минувшие выходные Россия атаковала Украину сотнями беспилотников и десятками ракет.
После этого риторика президента США Дональда Трампа в отношении Путина стала более жесткой.
«Мы ведем переговоры, а в это время он запускает ракеты по Киеву и другим городам. Мне это совсем не нравится, - сказал он о Путине. - Что, черт возьми, с ним случилось? Он убивает много людей». Американский президент также назвал российского лидера «абсолютно сумасшедшим».
Зеленский предложил трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным
Тем временем в среду Владимир Зеленский вновь заявил, что готов к трехсторонней встрече на уровне лидеров Украины, России и США.
Он и раньше призывал Путина лично встретиться в Стамбуле, но Путин эту инициативу проигнорировал. Теперь президент Украины заявил, что готов вести переговоры в любом формате.
«Мы готовы к формату “Трамп - Путин - я”, и мы готовы к формату “Трамп - Путин”, “Трамп - Зеленский”, а затем втроем. Если Путину некомфортно проводить двустороннюю встречу, или если все хотят, чтобы это была трехсторонняя встреча - мне все равно», - заявил Зеленский журналистам.
В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для такой встречи должен быть повод - она должна стать результатом конкретных договоренностей делегаций.
Предыдущий раунд переговоров в Стамбуле, который состоялся 16 мая, завершился лишь соглашением об обмене пленными, по тысяче с каждой стороны.
В СМИ были сообщения о том, что российская сторона выдвинула максималистские требования, в том числе вывод украинских войск из четырех областей, которые Москва пытается аннексировать. Киев и его западные союзники называли такие требования недопустимыми.
Чего хочет Путин
В среду информагентство Reuters со ссылкой на источники сообщило об обновленных требованиях России на мирных переговорах.
Согласно трем российским источникам агентства, Путин хочет получить письменную гарантию от западных держав того, что НАТО не будет расширяться на восток, то есть официальный отказ от вступления в альянс Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.
Согласно данным Reuters, в число требований России входят:
- нейтральный статус Украины;
- частичная отмена западных санкций;
- решение вопроса о замороженных российских суверенных активах на Западе;
- гарантии защиты русскоязычного населения в Украине;
- полный контроль над четырьмя областями Украины, которые Россия полностью не заняла, но вписала в свою конституцию.
В Киеве неоднократно заявляли, что Россия не имеет права решать, к каким альянсам и союзам может присоединиться Украина.
Украина в переговорах с РФ прежде всего настаивает на прекращении огня. Киев также заявляет, что нуждается в надежных и конкретных гарантиях безопасности со стороны Запада, чтобы сдерживать Россию в будущем.
НАТО ранее заявляло, что не будет менять свою политику только потому, что этого требует Москва.