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Встречи пограничных представителей не привели к ясности в вопросе установки буев на Нарове

В мае прошлого года эстонские пограничники наблюдали, как российская пограничная служба убирала установленные на реке Нарва пограничные буи, но не стали физически вмешиваться, чтобы избежать эскалации ситуации.

Эстонские и российские представители по вопросам границы ведут переговоры об установке навигационных буйков на Нарове, однако до сих пор их встречи были бесплодными, пишет Rus.ERR.

В мае прошлого года российские пограничники убрали половину буев, заявив, что те находились в российских водах, напоминает ERR.

С момента инцидента прошел уже год, на Нарове начался новый навигационный сезон, но ясности по поводу того, где именно должны находиться буи, вернет ли Россия украденные буи и когда можно будет снова их установить, до сих пор нет.

С целью найти практическое и конструктивное решение ситуации в марте этого года была согласована встреча эстонских и российских представителей по вопросам границы. К настоящему моменту состоялось несколько встреч, но никаких подвижек нет.

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