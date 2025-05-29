Встречи пограничных представителей не привели к ясности в вопросе установки буев на Нарове

Эстонские и российские представители по вопросам границы ведут переговоры об установке навигационных буйков на Нарове, однако до сих пор их встречи были бесплодными, пишет Rus.ERR.
В мае прошлого года российские пограничники убрали половину буев, заявив, что те находились в российских водах, напоминает ERR.
С момента инцидента прошел уже год, на Нарове начался новый навигационный сезон, но ясности по поводу того, где именно должны находиться буи, вернет ли Россия украденные буи и когда можно будет снова их установить, до сих пор нет.
С целью найти практическое и конструктивное решение ситуации в марте этого года была согласована встреча эстонских и российских представителей по вопросам границы. К настоящему моменту состоялось несколько встреч, но никаких подвижек нет.