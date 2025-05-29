Таллиннская коалиция трещит по швам? Партия реформ усиливает давление на мэра

Иви Ээнмаа (Партия реформ) поинтересовалась у мэра Осиновского, почему не продвигается проект создания социального дома для пожилых. «К вам обращались по меньшей мере трижды с предложением обсудить эту тему. Однако обсуждение так и не состоялось. Вместо этого мы получили письменный ответ от вице-мэра Карла Сандера Казе (партия «Отечество» - прим. ред.), в котором чувствовалось пренебрежительное и отрицательное отношение к нашему предложению», - заявила Ээнмаа во время инфочаса.