Эксперт о камерах распознавания номеров: странность, необходимость или работа «глубинного государства»?

Использование камер с функцией распознавания номерных знаков в последнее время вызывает оживленные дискуссии. Эксперт по вопросам безопасности Эркки Коорт подчеркивает: опасения общественности не следует игнорировать, однако и представление о тотальном контроле со стороны полиции не соответствует действительности.
Смотрели ли вы в последнее время фильмы, где полиция или спецслужбы отслеживают преступника с помощью видеозаписей? Замечали ли вы, что в кадр попадают не только машины или лица злоумышленников? Камеры всегда фиксируют оживленное движение, а в финале крупным планом на экране появляется лицо разыскиваемого. Конечно, в кино все эти сцены сопровождаются массовкой - людьми, которые добровольно согласились участвовать в съемках, и на которых вопросы конфиденциальности не распространяются.
На самом деле в реальной жизни все происходит так же. Большинство тех, кто попадает в объектив камер, - это непричастные к делу люди и автомобили. Это неизбежно: иначе представить эффективную работу полиции в общественном пространстве довольно сложно. Ежедневно случайные прохожие попадают и в поле зрения бортовых и нагрудных камер полиции - эти камеры тоже ведут запись.
Разгоревшийся скандал вокруг камер с функцией распознавания номерных знаков вызвал настоящий резонанс. Премьер-министр и министры заявили, что не знали о существовании такой системы видеонаблюдения, в то время как полиция утверждает, что действовала в рамках привычной практики. Однако из опубликованных интервью становится ясно: политическое руководство, по всей видимости, все-таки было в курсе.
Парадокс в том, что, вероятно, правы обе стороны. Не стоит переоценивать способность политиков глубоко вникать во все темы - для руководителя высокого уровня постоянное переключение между вопросами само по себе представляет серьезную нагрузку. В ходе общественной дискуссии упоминалась и полицейская база данных, нормативные акты которой действительно допускают сбор подобной информации.
Нет сомнений, что большинство людей, отвечая на вопрос, может ли полиция обрабатывать данные о транспортных средствах, ответили бы утвердительно. Политики - не исключение. Однако в обществе обычно предполагается, что такие базы данных используются в основном для сбора информации о правонарушителях. В основном. Именно этим ожиданием полиция, по сути, слишком активно пользовалась в ходе дискуссии, ссылаясь на формальные основания для сбора данных.
Для общественности шокирующим стал не столько сам факт сбора информации, сколько масштаб. Многих по-настоящему удивило, что их данные - без каких-либо признаков нарушения закона - оказываются в полицейской базе.
Темы, связанные со сбором данных, уже не раз становились предметом общественного обсуждения - в том числе и в контексте измерения средней скорости с помощью дорожных камер. Однако ни разу в этих дискуссиях открыто не прозвучало, что данные подобного рода в больших объемах собираются уже давно.
Это проблема, которую нам необходимо как обществу срочно решить, потому что реальность не ждет. Преступления совершаются каждый день, и их расследование - такая же повседневная задача. Тем не менее страхи и опасения людей нельзя игнорировать или принижать - их важно слышать и учитывать.
Тема обсуждалась и на уровне Рийгикогу, и безусловно, крайне важно четко определить юридические основания для сбора данных. Однако в этих дебатах прозвучало особенно странное утверждение: якобы номера автомобилей не являются обезличенными данными, потому что их владельцы знают свои номера. Этот довод, озвученный Канцелярией канцлера юстиции, поражает своей логикой - разумеется, владельцы знают номера своих машин. Если следовать такой логике, тогда и телефонные номера нельзя использовать, например, для анализа мобильности или других исследований, ведь люди тоже знают свои номера телефонов.
На самом деле нам как государству нужны такие системы, которые позволят работать быстрее и эффективнее. Совершенно абсурдно предполагать, что в то время как большинство людей ежедневно пользуется возможностями искусственного интеллекта, в том числе и в школах, полицейские все еще должны ходить по улицам с лупой и блокнотом в руках.