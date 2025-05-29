Эксперт о камерах распознавания номеров: странность, необходимость или работа «глубинного государства»?

Нет сомнений, что большинство людей, отвечая на вопрос, может ли полиция обрабатывать данные о транспортных средствах, ответили бы утвердительно. Политики - не исключение. Однако в обществе обычно предполагается, что такие базы данных используются в основном для сбора информации о правонарушителях. В основном. Именно этим ожиданием полиция, по сути, слишком активно пользовалась в ходе дискуссии, ссылаясь на формальные основания для сбора данных.

Для общественности шокирующим стал не столько сам факт сбора информации, сколько масштаб. Многих по-настоящему удивило, что их данные - без каких-либо признаков нарушения закона - оказываются в полицейской базе.

Темы, связанные со сбором данных, уже не раз становились предметом общественного обсуждения - в том числе и в контексте измерения средней скорости с помощью дорожных камер. Однако ни разу в этих дискуссиях открыто не прозвучало, что данные подобного рода в больших объемах собираются уже давно.

Это проблема, которую нам необходимо как обществу срочно решить, потому что реальность не ждет. Преступления совершаются каждый день, и их расследование - такая же повседневная задача. Тем не менее страхи и опасения людей нельзя игнорировать или принижать - их важно слышать и учитывать.

Тема обсуждалась и на уровне Рийгикогу, и безусловно, крайне важно четко определить юридические основания для сбора данных. Однако в этих дебатах прозвучало особенно странное утверждение: якобы номера автомобилей не являются обезличенными данными, потому что их владельцы знают свои номера. Этот довод, озвученный Канцелярией канцлера юстиции, поражает своей логикой - разумеется, владельцы знают номера своих машин. Если следовать такой логике, тогда и телефонные номера нельзя использовать, например, для анализа мобильности или других исследований, ведь люди тоже знают свои номера телефонов.