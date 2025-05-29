«Русофобы!»: латвийские хоккеисты разгневали российские СМИ

Напомним, Латвия уже обеспечила себе место в хоккейном турнире Олимпиады в Милане. Изначально, согласно мировому рейтингу, в одну группу с Латвией была включена и команда России. Однако с оговоркой, что окончательное решение будет принято позже: если россиян не допустят до соревнований, их место займет Франция. Именно так в итоге и произошло.