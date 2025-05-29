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«Русофобы!»: латвийские хоккеисты разгневали российские СМИ

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Во вторник стало официально известно, что команды из России не допустят к участию в зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо в следующем году. Особенно бурно в последние дни обсуждалась ситуация с хоккейной сборной России - на эту тему высказывались и крупнейшие звезды Латвии.

Напомним, Латвия уже обеспечила себе место в хоккейном турнире Олимпиады в Милане. Изначально, согласно мировому рейтингу, в одну группу с Латвией была включена и команда России. Однако с оговоркой, что окончательное решение будет принято позже: если россиян не допустят до соревнований, их место займет Франция. Именно так в итоге и произошло.

Артурс Ирбе, ставший чемпионом мира в составе сборной СССР в 1989 и 1990 годах и признанный лучшим вратарем турнира в 1990 году, заявил, что России еще предстоит долгий путь, прежде чем ее сборные смогут вернуться на международные соревнования.

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