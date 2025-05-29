Эстонская лучница Реэна Пярнат выиграла в Стамбуле золотую медаль

В квалификации Реэна Пярнат показала сильный результат - 657 очков (326+331) и заняла второе место среди 44 участниц. В предварительном раунде она с минимальным отставанием уступила своей будущей сопернице по финалу - Нуриниссо Махмудовой, установившей личный рекорд в 660 очков (327+333).

Как отметила Федерация стрельбы из лука Эстонии, уровень и отличную форму Пярнат подтверждает и тот факт, что с результатом, показанным в предварительном раунде, она вошла бы в десятку сильнейших и в зачете олимпийского лука среди мужчин, где участвовали 63 спортсмена.

Благодаря высокому посеву Пярнат начала участие в плей-офф с 1/16 финала, где уверенно обыграла турчанку Хансу Фатму Огурлу со счетом 7:1.

В 1/8 финала уроженка Пярну всухую победила еще одну турчанку Зейнеп Кёсе - 6:0, а в четвертьфинале переиграла болгарку Добромиру Данаилову - 7:1. В полуфинале Пярнат встретилась с сильной соперницей - представительницей Молдовы Александрой Миркой, которая была третьей в квалификации с результатом 653 очка. Эстонка не оставила шансов трехкратной участнице Олимпийских игр - 6:0.

Финал против лидера квалификации Махмудовой оказался чрезвычайно напряженным. Первую серию с результатом 28:27 выиграла россиянка, повела 2:0. Следующие две серии Пярнат взяла с минимальным перевесом - 27:26 и 28:27, выйдя вперед 4:2.

Махмудова ответила серией 29:27 - счет сравнялся, 4:4. Победитель должна была определиться в заключительной серии.

Соперница попала трижды в «девятку», Пярнат ответила двумя «десятками» и одной «девяткой» - и одержала победу со счётом 6:4.

В интервью, переданном через федерацию, Пярнат отметила, что до чемпионата мира у нее в планах не так много международных стартов.

«Поэтому я уже ехала сюда с мыслью, что в каждой ситуации должна выложиться на максимум, - призналась она. - Это было нелегко: площадка находилась между зданиями, ветер дул порывами. Но я чувствую, что справилась с условиями довольно хорошо».