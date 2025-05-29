Латвия запретила въезд Даниле Козловскому и рэперу Slimus

В публикации министра мотивы внесения артистов в черный список не раскрываются.

По аналогичным случаям такое решение чаще всего связано с работой артистов в аннексированном Россией Крыму. Данила Козловский в 2015 году снимался в историческом блокбастере «Викинг», натурные съемки которого проходили в Судакской крепости и на других крымских площадках уже после аннексии полуострова - это расценивается как нарушение санкционного режима.

Slimus, в свою очередь, давал концерты в Поповке и Севастополе; именно за эти выступления его включили в украинскую базу «Миротворец». На этом фоне связь обоих артистов с Крымом можно считать наиболее вероятным основанием для запрета на их въезд на территорию Латвии.

Несмотря на это, оба исполнителя публично высказывались против войны. Данила Козловский в первые дни вторжения разместил в Instagram пост с подписью NO TO WAR, назвав происходящее «катастрофой» и обратившись к Владимиру Путину с призывом «остановить это»; позднее против актера составляли протокол о «дискредитации армии». Slimus в 2023-2024 годах, уже живя в США, неоднократно критиковал вторжение, что стало поводом для доносов и требований отменить его концерты в России.

В 2024 году Козловский выступал в Латвии, а Slimus собирался дать концерт в Риге в июле.

Как показал случай с концертом Кристины Орбакайте, которой в конце апреля был запрещен въезд в Латвию по соображениям безопасности, Эстония не стала следовать примеру соседа: Орбакайте приехала в Таллинн, и ее концерт состоялся. На данный момент нет оснований полагать, что Эстония примет иное решение в отношении рэпера Slimus, чей концерт запланирован на июль.

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