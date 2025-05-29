АНАЛИЗ Старый сломан, нового еще нет: в Эстонии ищут новый политический порядок

Через два года в Эстонии пройдут выборы в Рийгикогу, и они обещают стать самыми интересными и важными за долгое время. Причина в том, что сойдутся две силы: с одной стороны - целый ряд серьезных вопросов, требующих ответов, а с другой - интеллектуальная растерянность, охватившая эстонские партии. Неясно, что делать, что предлагать и каким вообще должно быть будущее политическое устройство Эстонии.
Последние выборы в Эстонии проходили, по сути, по довольно прямолинейному сценарию. На прошлых главной темой стал вопрос, кто и как убедительнее сможет позиционировать себя на фоне войны в Украине. А предвыборные программы выборов в Рийгикогу 2019 и 2015 годов все еще отдавали отголосками знаменитой фразы Таави Рыйваса (Партия реформ): «Эстония готова, теперь только тонкая настройка». У каждой партии тогда были свои любимые темы - отдельные ниши, которыми они занимались, но в ключевых вопросах между ними царило относительное согласие.