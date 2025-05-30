Вотум недоверия вице-мэру Таллинна Карлу Сандеру Казе не прошел

В четверг, 29 мая, вотум недоверия вице-мэру Таллинна по социальным вопросам Карлу Сандеру Казе («Отечество») не нашел поддержки у большинства депутатов столичного городского собрания, пишет Rus.ERR.
За выражение недоверия Тоомасу Круузимяги проголосовали 33 члена Таллиннского горсобрания. Один не голосовал, еще один был против, а сразу 44 депутата отсутствовали.
Чтобы вотум прошел, нужно было заручиться поддержкой 40 из 79 депутатов.
Вотум поддержали депутаты из оппозиционных фракций Центристской партии и Эстонской консервативной народной партии (EKRE), которые и были его инициаторами. Не голосовал беспартийный и внефракционный Тынис Мёльдер, а против выступит глава горсобрания, реформист Тоомас Круузимяги.