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Вотум недоверия вице-мэру Таллинна Карлу Сандеру Казе не прошел

Редактор: rus.postimees.ee
Вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе.

В четверг, 29 мая, вотум недоверия вице-мэру Таллинна по социальным вопросам Карлу Сандеру Казе («Отечество») не нашел поддержки у большинства депутатов столичного городского собрания, пишет Rus.ERR.

За выражение недоверия Тоомасу Круузимяги проголосовали 33 члена Таллиннского горсобрания. Один не голосовал, еще один был против, а сразу 44 депутата отсутствовали.

Чтобы вотум прошел, нужно было заручиться поддержкой 40 из 79 депутатов.

Вотум поддержали депутаты из оппозиционных фракций Центристской партии и Эстонской консервативной народной партии (EKRE), которые и были его инициаторами. Не голосовал беспартийный и внефракционный Тынис Мёльдер, а против выступит глава горсобрания, реформист Тоомас Круузимяги.

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