Вотум недоверия вице-мэру Таллинна Карлу Сандеру Казе не прошел

За выражение недоверия Тоомасу Круузимяги проголосовали 33 члена Таллиннского горсобрания. Один не голосовал, еще один был против, а сразу 44 депутата отсутствовали.

Чтобы вотум прошел, нужно было заручиться поддержкой 40 из 79 депутатов.