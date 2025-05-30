Именно в это время электричество в пятницу будет особенно дешевым

В Латвии и Литве электроэнергия в пятницу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии, а в Финляндии она будет на 38,9% дешевле и составит в среднем 13,41 евро за мегаватт-час. Выше всего стоимость электроэнергии в системе Nord Pool поднимется в этот день в Польше, где она составит в среднем 116,39 евро за мегаватт-час.

Самой высокой в Эстонии - 68,38 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу утром с 8 до 9 часов, а самой низкой - с 15 до 16 часов, когда она упадет до 0,10 евро.