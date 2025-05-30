Каллас: повысить минимальную зарплату учителей на 18% нереально

Министр образования и науки Кристина Каллас заявила в эфире Радио 4, что повышение зарплат учителей на 18% обошлось бы государственному бюджету в дополнительные 110 миллионов евро. Однако таких средств в бюджете нет: помимо учителей, повышения ждут и другие сферы – полиция, спасатели, культурные работники, тренеры, социальные работники.