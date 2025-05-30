Каллас: повысить минимальную зарплату учителей на 18% нереально

На этой неделе в Тарту прошли переговоры по поводу коллективного договора для педагогов общеобразовательных школ и детсадов. Одним из главных пунктов встречи стало повышение зарплат, пишет Rus.ERR.
Союз работников образования предложил повысить минимальную зарплату квалифицированного учителя c будущего года на 18%.
Министр образования и науки Кристина Каллас заявила в эфире Радио 4, что повышение зарплат учителей на 18% обошлось бы государственному бюджету в дополнительные 110 миллионов евро. Однако таких средств в бюджете нет: помимо учителей, повышения ждут и другие сферы – полиция, спасатели, культурные работники, тренеры, социальные работники.
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