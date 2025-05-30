Elisa не рекомендует маленьким детям пользоваться смартфонами

В прошлом году в опросе среди клиентов Elisa 41% родителей признались, что им необходима помощь и дополнительная информация о том, как защитить детей в цифровом пространстве, а 52% признались, что их дети пользуются смартфонами и другими гаджетами в течение дня дольше, чем допускается в общих рекомендациях.
Компания Elisa решила в дальнейшем рекомендовать своим клиентам приобретать смартфоны детям начиная с девяти лет, а также советовать родителям детей младшего возраста альтернативные варианты - детские часы и кнопочные телефоны.
«Будучи одним из крупнейших продавцов электронных устройств и поставщиков телекоммуникационных услуг, мы располагаем значительной клиентской базой, и на основе опыта и отзывов клиентов видим, что использование детьми смарт-устройств становится все более тревожным вопросом для многих семей. Поэтому в нашей рекомендации мы учитывали как местный опыт, так и различные международные исследования», - сказала руководитель отдела частных клиентов Elisa в Эстонии Майлийс Плооманн.
Установление ограничений с учетом возраста ребенка поддерживает и используемое эстонскими психологами правило 3-6-9-12, которое разработал французский психиатр Серж Тиссерон.
«Эта методика устанавливает четкое возрастное деление для использования цифровых устройств и Интернета: до 3 лет экранное время не рекомендуется вообще, детей младше 6 лет нельзя оставлять наедине с гаджетами, до 9 лет ребенок не должен иметь самостоятельного доступа в Интернет и личного смартфона, а до 12 лет выход в Интернет должен осуществляться под руководством и контролем родителей», - пояснила Плооманн.
В итоговом отчете исследования, заказанного Департаментом полиции и погранохраны и опубликованного в прошлом году компанией Kantar Emor, говорится, что большинство родителей (67%) ощущают различные препятствующие факторы при направлении интернет-активности своих детей - как в плане времени, содержания, так и в плане безопасного поведения. Иными словами, они хотели бы делать больше или действовать эффективнее, чем делают это сейчас по различным причинам.
С аналогичным посланием недавно выступила и материнская компания Elisa Eesti в Финляндии, подход которой активно поддерживает одна из крупнейших и наиболее известных финских неправительственных организаций, работающих в сфере благополучия детей, - Союз защиты детей Маннергейма.
Союз защиты детей Эстонии также считает необходимым обсуждение использования смартфонов детьми. «Родители играют очень важную роль и несут ответственность за то, чтобы их ребенок пользовался цифровыми технологиями безопасно и в соответствии с возрастом. При покупке первого смарт-устройства для ребенка важно спокойно обсудить вместе с ним множество аспектов, которые следует заранее продумать. Широкое общественное обсуждение вопроса о подходящем возрасте - это крайне полезная инициатива, которая помогает родителям лучше ориентироваться в сложных решениях и вопросах», - считает координатор проекта Союза защиты детей Targalt internetis Малле Халлимяэ.
Союз защиты детей и Elisa начали совместную работу по повышению цифровой грамотности эстонских семей и призывают всех: советуйтесь друг с другом, поддерживайте близких и не бойтесь обращаться за помощью. Советы по цифровой безопасности детей можно найти на сайте www.targaltinternetis.ee, при необходимости быструю помощь можно получить по номеру телефона помощи детям 116111.