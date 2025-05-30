Elisa не рекомендует маленьким детям пользоваться смартфонами

Компания Elisa решила в дальнейшем рекомендовать своим клиентам приобретать смартфоны детям начиная с девяти лет, а также советовать родителям детей младшего возраста альтернативные варианты - детские часы и кнопочные телефоны.

«Будучи одним из крупнейших продавцов электронных устройств и поставщиков телекоммуникационных услуг, мы располагаем значительной клиентской базой, и на основе опыта и отзывов клиентов видим, что использование детьми смарт-устройств становится все более тревожным вопросом для многих семей. Поэтому в нашей рекомендации мы учитывали как местный опыт, так и различные международные исследования», - сказала руководитель отдела частных клиентов Elisa в Эстонии Майлийс Плооманн.

Установление ограничений с учетом возраста ребенка поддерживает и используемое эстонскими психологами правило 3-6-9-12, которое разработал французский психиатр Серж Тиссерон.

«Эта методика устанавливает четкое возрастное деление для использования цифровых устройств и Интернета: до 3 лет экранное время не рекомендуется вообще, детей младше 6 лет нельзя оставлять наедине с гаджетами, до 9 лет ребенок не должен иметь самостоятельного доступа в Интернет и личного смартфона, а до 12 лет выход в Интернет должен осуществляться под руководством и контролем родителей», - пояснила Плооманн.