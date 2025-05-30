Таллинн попросит правительство расширить полномочия для регулирования мини-мопедов

В четверг на заседании городского собрания предложение было единогласно поддержано, передала пресс-служба фракции Центристской партии.

Согласно предложению, Таллиннское горсобрание обратится к правительству с предложением внести изменения в Закон о дорожном движении, чтобы расширить права местных самоуправлений по регулированию использования легких транспортных средств и условий их использования на территории, находящейся в ведении местного самоуправления.

По словам депутата городского собрания Анастасии Коваленко-Кылварт, изменение законодательства позволило бы как Таллинну, где проблема стоит особенно остро, так и другим самоуправлениям вводить необходимые меры, способствующие повышению безопасности дорожного движения, улучшению общественного порядка, предотвращению несчастных случаев и конфликтов между пользователями легких транспортных средств и другими участниками движения. «Кроме того, это изменение поддержало бы работу городских правоохранительных органов и повысило бы эффективность надзора», – заявила Коваленко-Кылварт.

«Местные самоуправления должны иметь право устанавливать предельное количество и ограничения на парковку легких транспортных средств и маломощных мопедов, а также вводить дополнительные технические и обеспечивающие безопасность дорожного движения требования, такие как проверка возраста или наличия водительских прав», – продолжила депутат горсобрания.