Таллинн попросит правительство расширить полномочия для регулирования мини-мопедов

Фракция Центристской партии в Таллиннском городском собрании внесла в рассмотрение проект решения, согласно которому Таллинн обратится к правительству с предложением предоставить органам местного самоуправления больше полномочий в регулировании использования легких транспортных средств, маломощных мопедов и велосипедов.
В четверг на заседании городского собрания предложение было единогласно поддержано, передала пресс-служба фракции Центристской партии.
Согласно предложению, Таллиннское горсобрание обратится к правительству с предложением внести изменения в Закон о дорожном движении, чтобы расширить права местных самоуправлений по регулированию использования легких транспортных средств и условий их использования на территории, находящейся в ведении местного самоуправления.
По словам депутата городского собрания Анастасии Коваленко-Кылварт, изменение законодательства позволило бы как Таллинну, где проблема стоит особенно остро, так и другим самоуправлениям вводить необходимые меры, способствующие повышению безопасности дорожного движения, улучшению общественного порядка, предотвращению несчастных случаев и конфликтов между пользователями легких транспортных средств и другими участниками движения. «Кроме того, это изменение поддержало бы работу городских правоохранительных органов и повысило бы эффективность надзора», – заявила Коваленко-Кылварт.
«Местные самоуправления должны иметь право устанавливать предельное количество и ограничения на парковку легких транспортных средств и маломощных мопедов, а также вводить дополнительные технические и обеспечивающие безопасность дорожного движения требования, такие как проверка возраста или наличия водительских прав», – продолжила депутат горсобрания.
«Уже в следующую среду в большом зале Рийгикогу начнется рассмотрение представленного мной законопроекта, который регулирует использование легкого транспорта и маломощных мопедов и предоставляет дополнительные полномочия местным самоуправлениям. Я надеюсь, что те же партии, которые единогласно поддержали этот вопрос в столичном городском собрании, поддержат его и в Рийгикогу», – с надеждой сказала Коваленко-Кылварт.