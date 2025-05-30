Проверки по всей Эстонии: Налогово-таможенный департамент возьмется за тех, кто предлагает сезонные работы

Лучшее время для найма на сезонные работы приходится на конец весны и начало лета. Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что бесплатных пробных дней не существует и работник, нанятый на сезон, также должен быть зарегистрирован в регистре трудовых отношений.
НТД желает убедиться, что все сезонные работники зарегистрированы и получают честную зарплату. НТД проверит в начавшийся весенне-летний период лиц, предлагающих сезонные работы, по всей Эстонии (например, на мероприятиях на открытом воздухе, фестивалях еды, а также в тех секторах, где сезонная работа предлагается больше всего).
Ведущий специалист отдела подоходного налога Ауне Мария Марьяпуу напоминает лицам, предлагающим сезонные работы, что все их работники заслуживают честной зарплаты, с которой уплачиваются налоги на рабочую силу.
«Верный налоговый учет гарантирует защиту прав работника и дает ему уверенность в будущем. Выплата зарплаты в конвертах полностью или частично - как наличными, так и на банковский счет - лишает работника прав/льгот, которые он заслужил. Случаи выплат зарплат в конвертах и проблемы неофициальных подработок находятся под пристальным вниманием НТД в период сезонных работ, прежде всего, для защиты самих же работников», - сказала она.
Часто, в начале сезонной работы, предлагается возможность поработать на бесплатном пробном дне. Такое предложение является невыгодным для работника и запрещенным для работодателя.
«Как только вы начинаете работать на кого-то, например обслуживать клиентов или раскладывать товары по полкам, это уже считается работой, за выполнение которой необходимо получать оплату», - уточнила ведущий специалист отдела подоходного налога Ауне Мария Марьяпуу.
Она добавила, что услуга по выполнению пробной работы предоставляется только посредством Кассы по безработице и длится один день; именно такая форма является законной возможностью для ознакомления с новой работой.
НТД рекомендует сезонным работникам убедиться в том, что выполнение ими работы зарегистрировано в регистре трудовых отношений.
«Это можно легко проверить в среде электронных услуг e-MTA, выбрав "Моя трудовая занятость". Вы увидите в открывшемся окне свои данные о действующем месте работы. При нажатии на номер конкретной записи открывается окно, в котором можно проверить все данные, связанные с этим рабочим местом (начало работы, ее разновидность, ставка рабочего времени, должность, адрес и т. д.). Важно перепроверить, чтобы данные, отображаемые в окне, соответствовали действительности. Если это не так, то смело скажите об этом своему работодателю, который может исправить данные», - сказала ведущий специалист отдела подоходного налога Ауне Мария Марьяпуу
НТД подведет итоги своих проверок после горячего периода сезонных работ, чтобы повысить осведомленность работников и работодателей, а также предотвратить возможные проблемы в будущем.
Причины, почему стоит отказаться от получения зарплаты в конверте, названы на веб-сайте НТД.