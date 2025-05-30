Проверки по всей Эстонии: Налогово-таможенный департамент возьмется за тех, кто предлагает сезонные работы

НТД желает убедиться, что все сезонные работники зарегистрированы и получают честную зарплату. НТД проверит в начавшийся весенне-летний период лиц, предлагающих сезонные работы, по всей Эстонии (например, на мероприятиях на открытом воздухе, фестивалях еды, а также в тех секторах, где сезонная работа предлагается больше всего).

Ведущий специалист отдела подоходного налога Ауне Мария Марьяпуу напоминает лицам, предлагающим сезонные работы, что все их работники заслуживают честной зарплаты, с которой уплачиваются налоги на рабочую силу.

«Верный налоговый учет гарантирует защиту прав работника и дает ему уверенность в будущем. Выплата зарплаты в конвертах полностью или частично - как наличными, так и на банковский счет - лишает работника прав/льгот, которые он заслужил. Случаи выплат зарплат в конвертах и проблемы неофициальных подработок находятся под пристальным вниманием НТД в период сезонных работ, прежде всего, для защиты самих же работников», - сказала она.

Часто, в начале сезонной работы, предлагается возможность поработать на бесплатном пробном дне. Такое предложение является невыгодным для работника и запрещенным для работодателя.

«Как только вы начинаете работать на кого-то, например обслуживать клиентов или раскладывать товары по полкам, это уже считается работой, за выполнение которой необходимо получать оплату», - уточнила ведущий специалист отдела подоходного налога Ауне Мария Марьяпуу.