Дом эстонского борца за независимость и политзаключенного Советского Союза опустел

Борец за независимость, 90-летний Март-Олав Никлуc, провел значительную часть своей жизни в лагерях Советского Cоюза. В его доме в Тарту в августе 1979 года был составлен Балтийский апелль. Это историческое событие увековечено мемориальной табличкой, установленной на стене дома.
Поскольку здоровье пожилого Марта-Олава с годами ухудшилось, в начале мая ему пришлось покинуть свой дом и переехать в дом попечения. Вчера после полудня вокруг дома стояла тишина: на окнах висели занавески, а трава во дворе, казалось, вымахала до колен.