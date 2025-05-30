Дом эстонского борца за независимость и политзаключенного Советского Союза опустел

Здание на улице Викеркааре, 25, являлось домом Марта Никлуса большую часть его жизни, но теперь из-за проблем со здоровьем ему пришлось его покинуть.

Борец за независимость, 90-летний Март-Олав Никлуc, провел значительную часть своей жизни в лагерях Советского Cоюза. В его доме в Тарту в августе 1979 года был составлен Балтийский апелль. Это историческое событие увековечено мемориальной табличкой, установленной на стене дома.