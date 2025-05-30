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Дом эстонского борца за независимость и политзаключенного Советского Союза опустел

Здание на улице Викеркааре, 25, являлось домом Марта Никлуса большую часть его жизни, но теперь из-за проблем со здоровьем ему пришлось его покинуть.

Борец за независимость, 90-летний Март-Олав Никлуc, провел значительную часть своей жизни в лагерях Советского Cоюза. В его доме в Тарту в августе 1979 года был составлен Балтийский апелль. Это историческое событие увековечено мемориальной табличкой, установленной на стене дома.

Поскольку здоровье пожилого Марта-Олава с годами ухудшилось, в начале мая ему пришлось покинуть свой дом и переехать в дом попечения. Вчера после полудня вокруг дома стояла тишина: на окнах висели занавески, а трава во дворе, казалось, вымахала до колен.

Дом Никлуса принадлежит городу Тарту. Его дальнейшая судьба пока неизвестна. Однако интерес к духовному наследию Никлуса уже проявили учреждения, занимающиеся сохранением исторической памяти, сообщила руководитель отдела социальных и медицинских услуг Тартуской горуправы Мерле Лийвак.

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