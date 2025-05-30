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Казематы бастиона Скооне приводят в порядок, но что в них будет – неизвестно

Перевод: Вера Копти
Археолог столичного Департамента городского планирования Рагнар Нурк в казематах под бастионом Скооне.

Речь идет о части бастиона Скооне, который в 1930-х годах был отделен от остального бастиона при строительстве Раннамяэ-теэ. Со временем расположенные здесь подземные казематы, стали аварийными. Сейчас их реставрация близится к завершению.

«Часть сводов вместе с уличным фасадом нам пришлось снести, потому что там были такие трещины, о восстановлении которых не было речи - это уже невозможно. Со стороны улицы Лай строители практически заново выложили центральную часть фасада с одним дверным и одним оконным проемом», - рассказал археолог отдела охраны памятников Таллиннского департамента городского планирования Рагнар Нурк.

Речь идет о части бастиона Скооне, который в 1930-х годах был отделен от остального бастиона при строительстве Раннамяэ-теэ. Со временем расположенные здесь подземные казематы, стали аварийными. Сейчас их реставрация близится к завершению. –

«Часть сводов вместе с уличным фасадом нам пришлось снести, потому что там были такие трещины, о восстановлении которых не было речи - это уже невозможно. Со стороны улицы Лай строители практически заново выложили центральную часть фасада с одним дверным и одним оконным проемом», - рассказал археолог отдела охраны памятников Таллиннского департамента городского планирования Рагнар Нурк.

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