Плохие новости: по уточненным данным, в первом квартале экономика Эстонии все же пережила спад

Наряду с добавленной стоимостью начали сокращаться и нетто-налоги на продукты. «Из-за скромного поступления налога с оборота чистые налоги на продукты с учетом ценовых факторов сократились на 0,9%. В последний раз вклад налогов в ВВП был отрицательным в середине 2023 года», - отметил Мюйрсепп.

Частное потребление снизилось на 0,6%. Особенно заметно сократились расходы на проживание и питание. Также снизились затраты на прочие товары и услуги, транспорт, одежду и обувь, продукты питания и жилищные расходы. Рост показали главным образом расходы на страховые и финансовые услуги. По сравнению с прошлым годом домохозяйства также больше тратили на информационные и телекоммуникационные услуги, обустройство жилья и здравоохранение.

Как и добавленная стоимость, конечное потребление государственного сектора росло быстрее, чем прежде - на 1,7%. Это выше, чем в любом из кварталов 2024 года. Конечное потребление некоммерческого сектора снизилось на 1%.

По сравнению с предыдущим периодом инвестиции сократились лишь на 0,1%. Наибольшее положительное влияние оказали инвестиции государственного сектора в машины и оборудование, а также в основные оборонные активы - рост составил 102,5%. В целом инвестиции государственного сектора выросли на 20,6%. Существенный рост показали также инвестиции финансового сектора - на 66,8%.

В то же время инвестиции нефинансовых предприятий и домашних хозяйств снизились. Наибольшее отрицательное влияние оказали инвестиции предприятий в машины и оборудование (-6,6%) и инвестиции домохозяйств в жилую недвижимость (-12,4%).

Несмотря на снижение добавленной стоимости, внешняя торговля продолжила расти. Экспорт увеличился на 5,4%, импорт - на 5,8%. В целом, как и в предыдущем квартале, нетто-экспорт оставался отрицательным. Одновременно продолжающийся рост внешней торговли привел к увеличению ее доли в ВВП - до самого высокого уровня за последние два года.

Рост внешней торговли обеспечили экспорт товаров (8,6%) и их импорт (7%). Особенно выделялась торговля сырой нефтью и природным газом, немонетарным золотом и прочими транспортными средствами. Отрицательное влияние оказал импорт электроэнергии.

Скромный рост экспорта услуг (0,7%) обеспечили прежде всего ИТ-услуги и обработка данных. Рост импорта услуг (3,1%) также был обусловлен ИТ-услугами и прочими деловыми услугами. Отрицательное влияние оказал импорт строительных услуг и железнодорожных грузоперевозок.