Таллинн приступает к подготовке нового генерального плана города

Очередной пересмотр генеральных планов охватывал период 2019-2024 годов и был направлен на оценку их актуальности и соответствия стратегическим документам города. Обзор показал, что действующие генеральные и тематические планы в целом отвечают общим целям, предусмотренным Законом о планировании, однако большинство из них недостаточно поддерживают реализацию задач Стратегии развития «Таллинн - 2035». Поскольку все действующие генеральные и тематические планы Таллинна были инициированы, приняты или утверждены до утверждения стратегии развития в 2020 году, их содержание требует существенной актуализации.

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус подчеркнула, что при предоставлении разрешений на строительство важно, чтобы процедурные процессы проходили оперативно и прозрачно. «В последние пару лет мы последовательно работали над упрощением и ускорением процедуры разработки планировок и добились в этом заметных результатов. Следующим шагом для ускорения процедур станет подготовка нового общегородского генерального плана, благодаря которому Таллинн получит современное и согласованное с горожанами комплексное видение пространственного развития города. Это также позволит быстрее переходить к процессу выдачи разрешений на строительство», - сказала Липпус.