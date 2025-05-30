Таллинн приступает к подготовке нового генерального плана города

Таллиннское городское собрание утвердило на вчерашнем заседании отчет по пересмотру генеральных планов, после чего Департамент городского планирования приступит к подготовке нового городского генерального плана «Таллинн - 2035+».
Очередной пересмотр генеральных планов охватывал период 2019-2024 годов и был направлен на оценку их актуальности и соответствия стратегическим документам города. Обзор показал, что действующие генеральные и тематические планы в целом отвечают общим целям, предусмотренным Законом о планировании, однако большинство из них недостаточно поддерживают реализацию задач Стратегии развития «Таллинн - 2035». Поскольку все действующие генеральные и тематические планы Таллинна были инициированы, приняты или утверждены до утверждения стратегии развития в 2020 году, их содержание требует существенной актуализации.
Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус подчеркнула, что при предоставлении разрешений на строительство важно, чтобы процедурные процессы проходили оперативно и прозрачно. «В последние пару лет мы последовательно работали над упрощением и ускорением процедуры разработки планировок и добились в этом заметных результатов. Следующим шагом для ускорения процедур станет подготовка нового общегородского генерального плана, благодаря которому Таллинн получит современное и согласованное с горожанами комплексное видение пространственного развития города. Это также позволит быстрее переходить к процессу выдачи разрешений на строительство», - сказала Липпус.
Пересмотр выявил существенные недостатки в нескольких сферах - в том числе в сине-зеленой инфраструктуре, общественном пространстве, социальной инфраструктуре и технических сетях как на уровне города, так и на уровне районов. Особое внимание требуют районы Ласнамяэ и Хааберсти, где выявлены недостатки качества окружающей среды и доступности услуг. Также важно сохранять фокус на центре города и Старом городе, которые являются визитной карточкой Таллинна как столицы.
Анализ показал, что процесс разработки генеральных планов нуждается в оптимизации, и методику следует актуализировать. Генеральные планы, утвержденные в течение последних восьми лет (например, планы промышленных зон в районах Кристийне, Хааберсти, Нымме и Ласнамяэ), содержат более актуальную информацию и лучше соответствуют целям развития города, чем ранее утвержденные генеральные планы.
В качестве следующих шагов Таллиннский департамент городского планирования начнет подготовку нового общегородского генерального плана «Таллинн - 2035+», который создаст стратегическое целостное видение пространственного развития столицы. Разработка нового плана поможет унифицировать качество планировочных практик в различных районах города, повысить ясность и эффективность пространственного планирования, а также обеспечить развитие города согласно единой целостной концепции. Кроме того, будет определен порядок актуализации планировок, распределение задач и приоритетные тематические направления.
Таллиннский департамент городского планирования представит результаты обзора Земельно-пространственному департаменту, а также опубликует их для горожан.