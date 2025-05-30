Спецпосланник Трампа назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО

«Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается», - сказал он. По словам Келлога, такую же позицию о вступлении Киева в альянс разделяют еще как минимум четыре страны - члена НАТО.

Как ранее сообщали источники, Владимир Путин для завершения российско-украинской войны хочет получить от ведущих стран Запада «письменные заверения» в том, что НАТО не будет расширяться на восток.

Спецпосланник также призвал Украину не отказываться от переговоров с Россией, даже если Москва не представит свой меморандум с предложениями о прекращении огня и завершении войны до встречи в Стамбуле 2 июня.

«Я говорил с их [Украины] главным переговорщиком, Рустемом Умеровым, который возглавит переговоры во время следующей встречи в Стамбуле. Он тоже ничего еще не видел. Я всегда их предостерегал: не говорите таких вещей, не говорите, что вы не приедете. Вам нужно показать серьезность намерений», - сказал он. При этом Келлог отметил, что российский меморандум до сих пор не видели ни Украина, ни США.