ОПРОС НЕДЕЛИ Любовь, слово Божье и собаки: что помогает людям поддерживать бодрость духа в непростое время

Геннадий. Фото: Илья Смирнов

Геннадий

Я стараюсь справляться с трудностями жизни с оптимизмом, без него сейчас никуда, и мой барбос помогает. Люблю общаться с людьми, гулять по аллее, смотреть на собачек, часто я людей запоминаю по тому, какие у них собаки.

Общение и позитивный настрой - вот что держит. Правда, ситуация сейчас непростая: из-за разрыва с Россией мне, как гражданину, пенсию не платят. Евросоюз запретил банковские операции, так что сижу без выплат. Выручает друг, помогает. Надеюсь, что когда-нибудь пенсию вернут - брат в Питере звонил в пенсионный фонд, сказали, что все на паузе, но есть шанс, что Евросоюз разрешит переводы.

Молодым сейчас тоже непросто, но у них полно энергии и оптимизма. Я тут общаюсь с детьми, с молодежью - у них заряд на жизнь есть. Желаю им только одного: чтобы не было войны.

Ярослав. Фото: Илья Смирнов

Ярослав

Раздражает, что обучение в профтехучилище, куда я собирался поступать, теперь на русском языке будет платным. Поэтому теперь, скорее всего, я пойду в вечернюю школу. С трудностями справляюсь через спорт: хожу на тренировки, катаюсь на карьере, купаюсь - это помогает. Общение с друзьями тоже. Игры, искусство или музыка - не мое. Молодым советую не топить проблемы в алкоголе или наркотиках, а лучше заниматься спортом или идти к друзьям.

Светлана