ОПРОС НЕДЕЛИ Любовь, слово Божье и собаки: что помогает людям поддерживать бодрость духа в непростое время

Rus.Postimees провел уличный опрос в Нарве, чтобы узнать, что беспокоит людей в это нестабильное время и как они справляются с трудностями. Для каждого рецепт спокойствия - свой.
Геннадий
Я стараюсь справляться с трудностями жизни с оптимизмом, без него сейчас никуда, и мой барбос помогает. Люблю общаться с людьми, гулять по аллее, смотреть на собачек, часто я людей запоминаю по тому, какие у них собаки.
Общение и позитивный настрой - вот что держит. Правда, ситуация сейчас непростая: из-за разрыва с Россией мне, как гражданину, пенсию не платят. Евросоюз запретил банковские операции, так что сижу без выплат. Выручает друг, помогает. Надеюсь, что когда-нибудь пенсию вернут - брат в Питере звонил в пенсионный фонд, сказали, что все на паузе, но есть шанс, что Евросоюз разрешит переводы.
Молодым сейчас тоже непросто, но у них полно энергии и оптимизма. Я тут общаюсь с детьми, с молодежью - у них заряд на жизнь есть. Желаю им только одного: чтобы не было войны.
Ярослав
Раздражает, что обучение в профтехучилище, куда я собирался поступать, теперь на русском языке будет платным. Поэтому теперь, скорее всего, я пойду в вечернюю школу. С трудностями справляюсь через спорт: хожу на тренировки, катаюсь на карьере, купаюсь - это помогает. Общение с друзьями тоже. Игры, искусство или музыка - не мое. Молодым советую не топить проблемы в алкоголе или наркотиках, а лучше заниматься спортом или идти к друзьям.
Светлана
Меня сильно беспокоит огромная нагрузка на учителей. Сейчас в школах максимум часов, а переход на эстонский язык требует колоссальной подготовки - это просто выматывает. Учебников не хватает, электронные ресурсы ограничены, приходится все делать самой. Домой приходишь еле живой, а еще дежурства на переменах и шум тысячной школы.
Спасает бескорыстная любовь к двум моим собачкам, если бы не они, я бы вообще уже из дома не выходила. Еще музыка помогает: я профессиональный музыкант, играю в ансамбле, пою, обучаю детей игре на инструментах, делаю аранжировки. Но нагрузку надо снижать - работать 24 часа в сутки и успевать жить невозможно. Хочу, чтобы учителям дали больше поддержки и меньше обязанностей.
Владимир
В это тяжело время с трудностями мне помогают справиться только воля к жизни и собачка. Очень расстраивает, конечно, что идет война. Лучше бы ее вовсе не было.
Светлана и Людмила
Мы особо не переживаем, нам хватает на жизнь, но беспокоит нестабильность, рост цен, налоги и безработица. Молодежь уезжает из региона, потому что работы мало, а многие хотят быстрых денег без больших усилий. Справляемся с трудностями благодаря Библии - она дает хорошие советы, учит не зацикливаться на негативе. Также стоит меньше смотреть новости и больше думать о хорошем. Еще помогает забота о других - когда помогаешь людям, меньше думаешь о своих проблемах. Семья, друзья, творчество и любовь тоже очень поддерживают.
Андрей
Меня держат на плаву семья, любовь, дочка и друзья. Еще путешествия на мотоцикле - скоро отпуск, поеду в дорогу, это всегда помогает. Лучше ехать одному, а потом встречаться с друзьями на месте. Огорчает нестабильность, политика, экономика - все это лезет в жизнь, хотя в политику совсем не хочется вникать.
Проблема в том, что из Эстонии выехать сложно: одна дорога через Таллин или Тарту, дальше Латвия, Литва, а хотелось бы, чтобы все направления были открыты. В Нарве и в Эстонии в целом ощущается неопределенность, и кажется, что для нас ничего не делается.
Эрика
Я не чувствую, что время сейчас особенно тяжелое, хотя из-за плохого зрения мне непросто - не вижу дорогу, но с палочками гуляю, передвигаюсь по знакомым местам, это помогает. Поддерживаю бодрость духа, читая стихи, в основном классику. Разучиваю и читаю. Огорчает только одиночество - два года назад похоронила мужа, и теперь живу одна, бывает скучновато. Но стараюсь себя подбадривать, не унывать, и как раз стихи в этом очень выручают.