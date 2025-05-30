Таможня не дает добро: 144 производства о проступках и крупные штрафы за вывоз евро в Россию

«Осведомленность людей, пересекающих границу, о санкционных товарах, растет. Таможенная проверка всё реже обнаруживает нарушения, совершенные по незнанию и ошибке; однако участились случаи сокрытия», - сказал руководитель отдела таможенных проверок Вольдемар Линно.

«Если таможенник мог раньше позволить человеку, пересекающему границу, вернуть малоценный санкционный товар или от него отказаться, то теперь за нарушение санкций предусмотрено производство и назначается наказание, соответствующее деянию», - добавил он.

Банкноты евро являются по-прежнему наиболее распространенной статьей ввоза и вывоза санкционных предметов. Отдел таможенных проверок предотвратил в течение месяца вывоз в Россию более 120 000 евро. Суммы как 25 евро, так и более 8000 евро пытались провезти через границу, но эти случаи были предотвращены. А поскольку эти суммы составляли менее 10 000 евро, то деяния подлежали рассмотрению в порядке, предусмотренным производством о проступке.

Штраф до 1600 евро назначается частным лицам за перевозку евро в рамках ускоренного производства и до 2400 евро - общего производства. Средний штраф за первый месяц составил 190 евро, его наименьшая сумма была 40 евро, а самая крупная - 2400 евро.

Помимо деятельности по предотвращению вывоза евро, были начаты производства о проступках в отношении ввоза в Россию различных электронных компонентов, носителей информации, инструментов и косметической продукции. Больше всего дел о проступках, связанных с доставкой сигарет, было возбуждено по нарушениям, совершенным в обратном направлении.

«Количество пересечений границы с РФ начинает постепенно расти в преддверии лета. Поскольку главнейшим приоритетом для таможни является применение санкций и предотвращение ввоза в Россию ресурсов, используемых для ведения войны, то очереди ожидания на границе могут увеличиться», - сказал Вольдемар Линно.

«Перед тем, как пересекать границу, необходимо очень внимательно ознакомиться с действующими запретами и ограничениями для того, чтобы не брать с собой запрещенные товары», - напомнил руководитель отдела таможенных проверок НТД.

Поправки к закону вступили в силу 27 апреля, согласно которым ввоз и вывоз санкционных товаров, а также наличных денег на сумму до 10 000 евро является наказуемым деянием в рамках производства о проступке.