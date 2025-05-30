РАЙНЕР САКС Скрытность России перед встречей лишь подчеркивает ее истинные намерения

Для России передача меморандума о перемирии и предстоящая встреча делегаций важны прежде всего с точки зрения сохранения контроля и инициативы в мирном процессе. Это дает возможность завоевать полную стратегическую инициативу, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Пресс-секретарь администрации президента России заявил, что меморандум не будет обсуждаться публично. Согласно имеющейся информации, документ планируется передать украинской делегации на следующей встрече в Стамбуле.
Для России важно любой ценой избежать ситуации, когда создается впечатление, что переговорные позиции согласовываются через США. Кроме того, Москва не желает, чтобы содержание меморандума стало достоянием общественности до начала переговоров, так как это могло бы ограничить гибкость российской делегации и уменьшить шансы на достижение желаемых результатов.
Можно предположить, что содержание меморандума по сути является ультиматумом. В то же время не исключено, что в документе изложены требования в несколько смягченной форме по сравнению с предыдущей встречей в Стамбуле. Однако пока это лишь догадки - окончательные выводы можно будет сделать только после переговоров.
Спецпредставитель президента США генерал Келлог в интервью телеканалу ABC News заявил, что, по его мнению, обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на восток является обоснованной или, по крайней мере, понятной. По словам Келлога, Дональд Трамп готов обсудить этот вопрос на переговорах, если это станет условием прекращения войны. Это заявление можно считать крайне неудачным.
Речь идет не просто о возможной приостановке расширения НАТО как части переговорного процесса, а фактически об открытой уступке России до начала переговоров. Таким образом, позиция Москвы по данному вопросу уже фактически признана, и обсуждать здесь больше практически нечего. Это дает России возможность выдвигать новые требования в качестве условий прекращения военных действий.
Россия обеспокоена действиями Сербии
Внешняя разведка России (СВР) сообщила, что сербские оборонные предприятия поставляют Украине артиллерийские и стрелковые боеприпасы различного калибра через страны НАТО - Польшу, Чехию, Болгарию - а также через ряд африканских государств. По оценке СВР, таким образом правительство Сербии нарушает объявленный нейтралитет в отношении российской агрессии против Украины.
Правительство России серьезно обеспокоено действиями Белграда. Сообщения о поставках сербского оружия Украине циркулируют в СМИ уже два года. Заявление, сделанное через СВР, означает, что сербским властям пока еще сдержанно, но уже настойчиво сигнализируют о недовольстве.
Помощь Северной Кореи оказалась масштабнее, чем предполагалось
Группа из 11 государств при ООН, контролирующая соблюдение санкций в отношении Северной Кореи, сообщила, что за последние полтора года (то есть с начала 2024 года) Россия получила от КНДР около девяти миллионов артиллерийских снарядов и порядка ста баллистических ракет. Это значительно больше, чем считалось ранее - в СМИ упоминались объемы около трех миллионов снарядов. Для России такие поставки - чрезвычайно затратный проект, что указывает на серьезные проблемы в российской оборонной промышленности.
Об авиаударах
Интенсивность воздушных ударов российской армии с использованием дронов Shahed значительно снизилась. Если в дни наибольшей активности в авиаударах участвовало более двухсот иранских беспилотников и ложных целей в сутки, то сейчас число задействованных дронов составляет менее ста. Тем не менее, удары по-прежнему доставляют серьезные неудобства, особенно в прифронтовых районах, где они нередко поражают цели. Единственным возможным объяснением снижения интенсивности ударов может быть нехватка дронов в арсенале.
Харьковская область также подверглась ракетному обстрелу минувшей ночью, но на данный момент информации о последствиях поступило немного.
Сообщения о единичных ударах украинских дронов на территории России поступали и этой ночью. Целями по-прежнему остаются предприятия оборонной промышленности в западной части страны.
Россия преувеличивает свои возможности с помощью информационных кампаний
Количество ударов российской армии в последние месяцы остается примерно на одном уровне. Бронетехника используется крайне редко - лишь в отдельные дни. Основную массу ударов проводят небольшие пехотные группы, из-за чего изменения на линии фронта незначительны и, как правило, временные. С середины мая потери российской армии, особенно в бронетехнике, также начали снижаться.
Россия старается усилить давление на Украину в основном за счет мощных информационных кампаний. В последние недели на Киев оказывается давление с призывами начать переговоры, причем основной посыл крайне упрощен: если Москва не получит согласие на перемирие на своих условиях, ее армия начнет широкомасштабное наступление и захватит новые обширные территории Украины. Хотя цели такой пропаганды достаточно очевидны, реализация этих кампаний оказывается весьма искусной и ведется на нескольких уровнях коммуникации. Порой западные СМИ даже непреднамеренно способствуют распространению этих сообщений, подыгрывая российской информационной стратегии.
Ситуация на фронтах
На фронтах активность российских ударов вчера немного снизилась по сравнению с позавчерашним днем, однако в целом можно сказать, что российское командование продолжает наступательные действия с такой же интенсивностью, как в предыдущие месяцы.
- Российские войска продолжают удары в приграничных районах Сумской области, сосредоточив усилия на отдельных населенных пунктах. Параллельно ведется масштабная информационная кампания, направленная на преувеличение успехов наступления. Распространяются сообщения о концентрации крупных сил в направлении города Сумы и продвижении на несколько километров вглубь территории области. В немецких СМИ появилась информация о том, что президент Украины якобы сократил визит в Германию и срочно вернулся в Киев из-за критической обстановки. На данный момент можно с уверенностью говорить лишь о том, что российским войскам удалось закрепиться на отдельных участках в приграничной зоне. Как и на других направлениях, здесь используются небольшие штурмовые группы, а заявления о значительном продвижении или прорывах вызывают обоснованные сомнения.
- На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои без существенных изменений на линии фронта.
- На Купянском направлении активность российских подразделений снизилась, ситуация остаётся стабильной. На Лиманском направлении наступательный потенциал российской армии временно исчерпан - вероятно, потребуется переброска резервов для возобновления ударов. Отмечено незначительное продвижение на одном из участков в результате последних боев.
- На Сиверское направлении российские силы действовали немного активнее, чем обычно, однако в целом обстановка остается без изменений.
- На Бахмутском направлении позиционные бои ведутся к северу и югу от города Часов Яр, однако изменений на линии фронта не наблюдается. В районе Торецка активность российских войск была невысокой.
- На Покровском направлении бои продолжаются, но за минувшие сутки существенных изменений не произошло. К юго-западу от Донецка российские подразделения демонстрируют повышенную активность и зафиксировано продвижение на запад от города Великая Новоселка.
- На южном направлении произошли отдельные разведывательные столкновения. В целом российские войска на этом участке сохраняли пассивную позицию.