Пресс-секретарь администрации президента России заявил, что меморандум не будет обсуждаться публично. Согласно имеющейся информации, документ планируется передать украинской делегации на следующей встрече в Стамбуле.

Для России важно любой ценой избежать ситуации, когда создается впечатление, что переговорные позиции согласовываются через США. Кроме того, Москва не желает, чтобы содержание меморандума стало достоянием общественности до начала переговоров, так как это могло бы ограничить гибкость российской делегации и уменьшить шансы на достижение желаемых результатов.

Можно предположить, что содержание меморандума по сути является ультиматумом. В то же время не исключено, что в документе изложены требования в несколько смягченной форме по сравнению с предыдущей встречей в Стамбуле. Однако пока это лишь догадки - окончательные выводы можно будет сделать только после переговоров.

Спецпредставитель президента США генерал Келлог в интервью телеканалу ABC News заявил, что, по его мнению, обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на восток является обоснованной или, по крайней мере, понятной. По словам Келлога, Дональд Трамп готов обсудить этот вопрос на переговорах, если это станет условием прекращения войны. Это заявление можно считать крайне неудачным.