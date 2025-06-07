Остров Аэгна: природный заповедник, пришедший на смену военному гарнизону и оживленному курорту

В Таллинне есть место, которое далеко не все жители столицы Эстонии успели посетить. Оно находится в получасе водного пути от центра города, хотя и является его административной частью.
Здесь можно отдохнуть от городской суеты, насладиться видами практически нетронутого леса и прикоснуться к военной истории начала ХХ века. Разумеется, это остров Аэгна - единственный остров в составе Таллинна.
До Аэгна можно добраться всего за 5 евро на новеньком катамаране, который отправляется на остров два раза в день. Чаще всего посетители острова выбирают утренний рейс в 10 часов утра, чтобы весь день провести на острове и в 6 часов вечера уже снова быть на материке.
Новый катамаран «Вегтинд» значительно сократил время путешествия до острова, при этом позволив заметно увеличить количество человек, которых можно принять на борт за раз. Не это ли лучший показатель того, что Аэгна с каждым годом пользуется все большим спросом, и ведь есть за что.
Аэгна - это уникальный природный уголок, который доступен каждому. Остров имеет всего чуть более трех квадратных километров площади, и практически вся его территория покрыта вечнозеленым хвойным лесом, который остался практически неизменным еще с тех времен, когда его впервые увидели датские мореплаватели.
Языческие святыни
У острова есть два названия - нынешнее и историческое. Топоним Аэгна, вероятно, происходит от старого эстонско-шведского слова, обозначающего лошадь, так как на острове был разрешен выпас этих животных. Исторически же остров носил название Вульф, но слово это, скорее всего, связано не с волками, а с именем викинга Ульфа Рагвальдссона, похороненного на одном из островов Таллиннского залива.
Еще задолго до того, как на эти земли пришло христианство, древние эсты поклонялись не храмам, а стихиям - ветру, воде, деревьям и камням. Огромные ледниковые валуны, принесенные сюда ледником тысячелетия назад, стали культовыми камнями для древних жителей острова, о чем свидетельствуют искусственные борозды и углубления.
Самый большой валун на острове, именуемый Огненным камнем, имеет длину окружности в 35 метров, а рядом с ним находится целое поле из 23 ледниковых валунов разного размера. Среди культовых мест на острове сохранился каменный лабиринт, заложенный в средние века, еще до прихода сюда датчан; он считался ритуальным святилищем и магическим местом силы.
Старинное кладбище
О тех временах, когда Аэгна был не военным объектом и не туристической зоной, а тихим фермерским угодьем на краю залива, сегодня напоминает лишь одно - старинное кладбище в юго-восточной части острова. Некоторые кресты почти исчезли под мхом, другие покосились, но все же уцелели: это тяжелые, изъеденные ржавчиной чугунные кресты середины XIX века.
У этого кладбища была и своя часовня, стаявшая тут еще с конца XVIII века. Но поскольку острову была уготована судьба военного объекта, в начале 1922 года часовню разобрали и перевезли по льду в деревню Рохунеэме в Виймси.
Часовня простояла так вплоть до советской оккупации; в 1944 году Красная армия разрушила часовню. Восстановить ее удалось лишь в начале 1990-х годов. Реставрацией часовни руководили местные жители. Так она и стоит теперь на материке, но достаточно недалеко от острова, находясь во владении виймсиской общины святого Якоба. С одной стороны, часовня стоит на материке, а с другой - она наделена душой острова.
В начале ХХ века Аэгна оказался важным элементом морской обороны Таллинна, став частью проекта Морской крепости Петра Великого. На острове был построен пирс, который позволял швартовать корабли с военным оборудованием.
Ко всем важным частям строящегося военного форта была проведена узкоколейная железная дорога, которой сегодня соответствуют некоторые из пешеходных троп. Главным же инструментом обороны острова стали две батареи, в которых размещались крупнокалиберные 12-дюймовые орудия. Батарея номер 15, а точнее ее руины, сегодня доступны к осмотру для всех желающих; забравшись на эти руины, можно представить размеры находящихся здесь орудий.
Казино неподалеку от казарм
После обретения Эстонии независимости остров продолжил исполнять роль военного объекта. Батареи были восстановлены после войны и доработаны строительством центрального командного пункта.
В 1930-х годах, специально для личного состава располагавшегося на Аэгна гарнизона, было построено более 150 сооружений разного размера и предназначения. Заметнее всего выделяются гарнизонная казарма в самом центре острова и офицерское казино на западе. Быт военных на острове сочетал строгую дисциплину с развитой инфраструктурой и насыщенной культурной жизнью.
Курорт для трудового класса
После начала советской оккупации Аэгна на некоторое время отошел военным, а позже стал пограничной зоной. Начиная с 60-х годов, остров стал постепенно открываться широкой публике. Постройки, предназначенные для эстонского гарнизона, были перепрофилированы в пансионаты таллиннских заводов.
Аэгна стал курортом, куда на отдых отправляли работников таких предприятий как «Флора», «Таллекс», «Тарбеклаас», «Клементи», Эстрыбпром, Маардуский химзавод и других. Летом из Таллинна на Аэгна паромы ходили 5 раз в день, а в выходные - до 10 раз в день. Такое частое сообщение позволяло ежедневно посещать остров нескольким сотням человек. В летние месяцы людей было так много, что местная столовая, вмещавшая только 120 человек, работала почти круглосуточно.
Слава курортного острова Аэгна продлилась до распада Советского Союза, после чего пансионаты и дома отдыха стали закрываться и переходить из рук в руки. Сегодня Аэгна занял новую нишу в плане отдыха, заменив классический курортный дух на большую близость к природе, кемпинги и ночевки с палаткой.
Многие бывшие пансионаты в настоящее время переделаны в гостиницы, которые можно снимать большой компанией для отдыха на острове. Основанный на острове Дом Природы предлагает различные школьные программы по проведению уроков природоведения, на которых дети сами могут изучать природу и проводить наблюдения.
В марте 2021 года на Аэгна был завершен проект Экологических островов Европейского союза, благодаря которому на острове были приведены в порядок походные тропы, появилось множество информационных табличек и указателей, а также налажена сортировка мусора.
Идеальное место для медитаций
Аэгна стал природным заповедником, где даже камни в море запрещают бросать. Атмосфера тишины и уединения привлекла внимание местной буддистской общины, монахам которой оборудовали центр для медитаций в одном из офицерских жилых домов бывшего гарнизона.
Тихий уединенный остров показался им идеальным местом для поиска внутреннего покоя и практик самопознания.
Аэгна может похвастать своими тихими пляжами, которые оборудованы кабинками для переодевания и спасательными кругами. Туристов привлекает их уединение, спокойствие и белый песок. Это особенно кажется удивительным, когда приходит осознание, что находясь на безлюдном пляже, ты все еще остаешься в пределах Кесклинна.