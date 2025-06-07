Остров Аэгна: природный заповедник, пришедший на смену военному гарнизону и оживленному курорту

Здесь можно отдохнуть от городской суеты, насладиться видами практически нетронутого леса и прикоснуться к военной истории начала ХХ века. Разумеется, это остров Аэгна - единственный остров в составе Таллинна.

До Аэгна можно добраться всего за 5 евро на новеньком катамаране, который отправляется на остров два раза в день. Чаще всего посетители острова выбирают утренний рейс в 10 часов утра, чтобы весь день провести на острове и в 6 часов вечера уже снова быть на материке.

Новый катамаран «Вегтинд» значительно сократил время путешествия до острова, при этом позволив заметно увеличить количество человек, которых можно принять на борт за раз. Не это ли лучший показатель того, что Аэгна с каждым годом пользуется все большим спросом, и ведь есть за что.

Аэгна - это уникальный природный уголок, который доступен каждому. Остров имеет всего чуть более трех квадратных километров площади, и практически вся его территория покрыта вечнозеленым хвойным лесом, который остался практически неизменным еще с тех времен, когда его впервые увидели датские мореплаватели.

Языческие святыни