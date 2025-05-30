АНАЛИЗ В результате запланированных правительством налоговых изменений проиграют все, кроме определенной группы работников

Анализ Postimees показал, что при расчете общего воздействия повышения налогов и отмены налогового горба на доходы людей, ситуация в будущем году будет не такой оптимистичной, как утверждает премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), но и не такой мрачной, как предупреждают оппозиционные партии.