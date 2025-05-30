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АНАЛИЗ В результате запланированных правительством налоговых изменений проиграют все, кроме определенной группы работников

Перевод: Ева Ойжинская
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В следующем году в результате одновременного действия принятых правительством налоговых повышений и льгот выиграет группа наемных работников с доходом 2100-2200 евро: их выгода составит около 600-700 евро. Дополнительная выгода зависит от количества детей и марки автомобиля(-ей), однако большинство людей все же останутся в проигрыше.

Анализ Postimees показал, что при расчете общего воздействия повышения налогов и отмены налогового горба на доходы людей, ситуация в будущем году будет не такой оптимистичной, как утверждает премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), но и не такой мрачной, как предупреждают оппозиционные партии.

«Не облагаемый налогом минимум резко увеличится до 700 евро, и это означает, что при средней зарплате (в 2024 году около 2000 евро - прим. авторов) работник сможет получать на руки примерно на 1500 евро в год больше», - отметил Михал в интервью Postimees 24 мая.

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