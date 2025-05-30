МИД напоминает: граждане России с видом на жительство в Эстонии или странах ЕС, загляните в свои паспорта

Министерство иностранных дел напоминает, что в связи с прекращением признания российских небиометрических заграничных паспортов все обладатели видов на жительство в Эстонии и странах Европейского союза, которые сейчас используют российский небиометрический паспорт, обязаны до 30 сентября 2025 года оформить биометрический документ, если планируют пересекать границу после этой даты.

Эстония прекратила признавать российские небиометрические заграничные паспорта 31 марта 2025 года. Это означает, что с таким паспортом нельзя пересечь границу Эстонии или оформить визу в Эстонию. Запрет касается всех обладателей небиометрических заграничных паспортов, независимо от возраста.

Для владельцев российского небиометрического паспорта с видом на жительство в Эстонии или другой стране ЕС действует переходный период для получения биометрического паспорта: до 30 сентября 2025 года.

По состоянию на 30 мая 2025 года помимо Эстонии российские небиометрические паспорта не признают или признают лишь условно также Дания, Чехия, Франция и Исландия.

Информация о подаче заявления на биометрический паспорт размещена на сайте посольства Российской Федерации.