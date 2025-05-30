Фото Bolt открыл в Таллинне новый офис: с сауной, молельней и музыкальной комнатой

По словам директора по глобальным услугам рабочего пространства в Bolt Юхо Лауритса, новый офис был построен с рекордной скоростью и строго согласно потребностям предприятия.

«Мы видим, что людям нравится работать вместе - так рождается более успешное сотрудничество, растет продуктивность и командный дух. Поэтому мы знали, что нам нужно больше пространства: чтобы предложить нынешним сотрудникам еще более комфортную рабочую среду и оставить место для роста команды. От заказа мебели до переезда прошло всего полтора месяца - это чрезвычайно быстрый результат», - прокомментировал он.

В новом офисе есть сауна, терраса, молельня, музыкальная комната и зона для отдыха. В новом офисе насчитывается около 500 растений. Там также есть 75 переговорных комнат, а в целом в мини-кампусе Bolt в квартале Веэренни - 238 комнат.