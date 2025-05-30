Россия отказалась от конструктивного диалога: Эстония завершает переговоры о буях на Нарове

Ранним утром двадцать третьего мая прошлого года российская пограничная служба в одностороннем порядке демонтировала двадцать пять буев, которые Эстония установила для упрощения навигации. Как отметила вице-канцлер Министерства иностранных дел по юридическим и консульским вопросам Керли Вески, в течение года Эстония неоднократно пыталась найти компромисс по этому инциденту, однако безуспешно. «Россия не согласилась на совместные измерения дна реки для уточнения местоположения фарватера и, следовательно, контрольной линии, а также не сообщила, в каком месте у нас есть разногласия», - сказала Вески.

«Этой весной мы снова предложили обсудить возможное соглашение о размещении буйков на навигационный период, но это также не принесло конструктивных результатов. Поэтому мы приняли решение прекратить переговоры с Россией из-за их бесперспективности», - объяснила Вески.

«Нежелание России конструктивно сотрудничать по вопросу установки навигационных знаков осложняет движение по Нарове, поэтому на реке по-прежнему необходимо сохранять бдительность, чтобы не покинуть эстонские воды», – отметил заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны по вопросам пограничной охраны Вейко Коммусаар. Он добавил, что Департамент усилит меры по контролю за линией разграничения, а безопасность на Нарове помогут обеспечить и пограничники Frontex.

Коммусаар объяснил, что Эстония откажется от частичной установки буев на реке, чтобы не создавать путаницу: «Нет смысла устанавливать буи так, что между двумя из них остается несколько изгибов. В таком случае, даже двигаясь от одного буя к другому, можно ошибиться в навигации. Мы пытались достичь с Россией соглашения об установке всех буев, но конструктивного диалога не получилось. Летом мы увеличим число патрулей в этом районе, чтобы оперативно реагировать на незаконные пересечения границы. Охрана Наровы ведется круглый год вне зависимости от того, есть ли буи. Независимо от этого, всем участникам движения по реке следует быть осторожными. Также нужно учитывать возможные GPS-помехи со стороны России и держаться максимально близко к эстонскому берегу», - добавил он.

«Временная контрольная линия между Эстонией и Россией, которая также является рубежом НАТО и Европейского союза, остается на прежнем месте. Никаких изменений нет и не будет», - подтвердила Вески.