Россия отказалась от конструктивного диалога: Эстония завершает переговоры о буйках на Нарове

Ранним утром двадцать третьего мая прошлого года российская пограничная служба в одностороннем порядке демонтировала двадцать пять буйков, которые Эстония установила для упрощения навигации. Как отметила вице-канцлер Министерства иностранных дел по юридическим и консульским вопросам Керли Вески, за год Эстония неоднократно пыталась найти компромисс по инциденту с навигационными буйками, однако безуспешно. «Россия не согласилась на совместные измерения дна реки для уточнения местоположения фарватера и, следовательно, контрольной линии, а также не сообщила, в каком месте у нее есть разногласия», - сказала Вески.

«Этой весной мы снова предложили обсудить возможное соглашение о размещении буйков на навигационный период, но это также не принесло конструктивных результатов. Поэтому мы приняли решение прекратить переговоры с Россией по поводу навигационных буйков из-за их бесперспективности», - объяснила Вески.

«Нежелание России конструктивно сотрудничать по вопросу установки навигационных знаков осложняет движение по Нарове, поэтому на реке по-прежнему необходимо сохранять бдительность, чтобы не покинуть эстонские воды», – отметил заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны по вопросам пограничной охраны Вейко Коммусаар. Он добавил, что Департамент усилит меры по контролю за линией разграничения, а безопасность на Нарове помогут обеспечить и пограничники Frontex.

Коммусаар объяснил, что Эстония откажется от частичной установки буйков на реке, чтобы не создавать путаницы: «Нет смысла устанавливать буйки так, что между двумя из них остается несколько изгибов. В таком случае, даже двигаясь от одного буя к другому, можно ошибиться в навигации. Мы пытались достичь с Россией соглашения об установке всех буйков, но конструктивного диалога не получилось. Летом мы увеличим число патрулей в этом районе, чтобы оперативно реагировать на незаконные пересечения границы. Охрана Наровы ведется круглый год вне зависимости от того, есть ли буйки в воде. Независимо от этого, всем участникам движения по реке следует быть осторожными. Также нужно учитывать возможные GPS-помехи со стороны России и держаться максимально близко к эстонскому берегу», - добавил он.

«Временная контрольная линия между Эстонией и Россией, которая также является рубежом НАТО и Европейского союза, остается на прежнем месте. Никаких изменений нет и не будет», - подтвердила Вески.