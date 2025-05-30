В эфире программы Front Line на Times Radio опытный военный корреспондент Роберт Фокс подчеркнул, что безопасность Европы на ближайшее десятилетие будет определяться не заявлениями в Брюсселе и не снимками с веранды Кэмп-Дэвида, а решениями, принятыми в окопах, под шквалом дронов и танкового огня.

Позиция Дональда Трампа по Украине колеблется, как барометр во время весеннего шторма: то он восхваляет Путина как «мощного лидера», то называет его «совершенно сумасшедшим». Надежда Путина на то, что Трамп продолжит его поддерживать, все больше расходится с реальностью.

Более миллиона погибших или раненых российских солдат, десятки тысяч уничтоженных танков и артиллерийских орудий, сниженная наступательная способность - все это говорит не о победном марше, а о финальной стадии истощения и изнурения.

Американский генерал-лейтенант Джеффри Круз признал в Конгрессе: «Без помощи Запада война может и продолжиться, но цена для России вырастет - не только в финансовом плане, но и в политическом, и в моральном».

Британский генерал Ричард Барронс добавил: «Россия добивается территориальных захватов ценой, которая съедает ее внутренние силы - это как яд, медленно разрушающий организм». А если поврежден нервный центр системы, то в итоге не останется ничего, что можно было бы защищать или контролировать.