ЮРИ ТООМЕПУУ Армия и экономика Путина истекают кровью

- Надежда Путина на то, что Трамп продолжит его поддерживать, все меньше соответствует реальности
- Россия захватывает территории ценой, которая съедает ее внутренние ресурсы
- Путин ведет войну как дирижер, чья партитура написана на основе ложных данных
Владимир Путин читает противоречивые послания Дональда Трампа, как старомодный дипломат - зашифрованные телеграммы: выборочно и в свою пользу. Он все еще надеется, что дверь Белого дома распахнется в самый подходящий для него момент. Однако лето 2025 года будет не просто жарким, а проверкой геополитической стойкости Европы, результаты которой навсегда останутся в анналах истории, пишет бывший политик и военный Юри Тоомепуу.
В эфире программы Front Line на Times Radio опытный военный корреспондент Роберт Фокс подчеркнул, что безопасность Европы на ближайшее десятилетие будет определяться не заявлениями в Брюсселе и не снимками с веранды Кэмп-Дэвида, а решениями, принятыми в окопах, под шквалом дронов и танкового огня.
Позиция Дональда Трампа по Украине колеблется, как барометр во время весеннего шторма: то он восхваляет Путина как «мощного лидера», то называет его «совершенно сумасшедшим». Надежда Путина на то, что Трамп продолжит его поддерживать, все больше расходится с реальностью.
Более миллиона погибших или раненых российских солдат, десятки тысяч уничтоженных танков и артиллерийских орудий, сниженная наступательная способность - все это говорит не о победном марше, а о финальной стадии истощения и изнурения.
Американский генерал-лейтенант Джеффри Круз признал в Конгрессе: «Без помощи Запада война может и продолжиться, но цена для России вырастет - не только в финансовом плане, но и в политическом, и в моральном».
Британский генерал Ричард Барронс добавил: «Россия добивается территориальных захватов ценой, которая съедает ее внутренние силы - это как яд, медленно разрушающий организм». А если поврежден нервный центр системы, то в итоге не останется ничего, что можно было бы защищать или контролировать.
23 мая Россия атаковала Украину 298 дронами и 69 ракетами. Ответ Украины в выходные был впечатляющим: 700 дронов, из которых около сотни были направлены на Москву. Небо гудит, как беспилотный ураган - но земля остается тихой, ведь без пехоты не взять ни Покровск, ни открыть ворота Запорожья.
В августе 2024 года украинские подразделения вторглись в Курскую область, захватив 1250 квадратных миль и 92 населенных пункта. Хотя впоследствии они отступили, это стоило России 62 000 убитых или раненых. Это была стратегическая операция, которая вынудила Кремль перебросить войска, дав Украине шанс укрепить линии обороны в Донбассе.
Иллюзии Кремля: ложная информация разрушает управляемость
По оценке западных разведслужб, Путину постоянно предоставляют искаженные отчеты об успехах: бюрократические документы, основанные на желаемом, а не действительном, не стоящие дороже красивых лозунгов. Путин руководит войной как дирижер, чья партитура написана на основе фальшивых данных.
Россия тратит на войну около 150 миллиардов долларов в год - почти 40 процентов государственного бюджета. Такой темп быстро стал бы непосильным, если бы США приняли обсуждаемый в Конгрессе закон, предусматривающий введение 500-процентных импортных пошлин на каждый баррель нефти, тонну газа и килограмм урана из России. Такие санкции имели бы экономически разрушительный эффект, сравнимый с нейтронной бомбой: заводы, возможно, и останутся стоять, но покупательная способность исчезнет.
Риторика Трампа все еще колеблется, но признаки указывают на ослабление его прежней симпатии к Путину и рост поддержки Украины.
Стабб: стратегия России - затягивание. Это изматывает - и дорого обходится
Президент Финляндии Александр Стубб заявил прямо: «У Путина есть стратегия - это затягивание». Но каждый день это обходится ему в до 5000 убитых или раненых солдат. «Если это безумие, то очень расчетливое безумие».
Финляндия, новый, но бдительный член НАТО, не дремлет: 64 истребителя F-35, крупнейшая в Европе артиллерия и восстановленная обязательная воинская служба создают обороноспособность, с которой трудно тягаться.
«Мы не были бы в НАТО, если бы Путин не вторгся в Украину, - признал Стубб. - Это нападение стало одной из самых тяжелых стратегических ошибок XXI века».
Украина может победить - а вместе с ней и Эстония
Может ли Украина вернуть все свои территории? Все больше военных экспертов отвечают: да. Современное вооружение, поставляемое Западом, прицельные системы на базе ИИ, данные разведки в реальном времени - все это создает преимущество, с которым российская военная машина, опирающаяся на технологии XX века, справиться не может.
Победа не дается чудом - это совместный результат труда, технологий и воли народа. Если Запад не дрогнет, а Украина сохранит инициативу, победа будет не просто возможной - она станет неизбежной.
Эстония - не маргинальная территория на карте Европы, а передовая линия ее безопасности. У нас есть выбор: быть зрителями или выйти на сцену. История запоминает действия, а не аплодисменты.
Эстония может и должна:
- поддерживать Украину оружием, моральной стойкостью и четким политическим посланием;
- совместно с Финляндией перекрыть все транзитные пути теневого флота России;
- укреплять собственную обороноспособность - прежде всего с помощью дронов, искусственного интеллекта и развития резерва;
- вкладываться в европейские оборонные инициативы, которые уменьшают зависимость от внутриполитических настроений США;
- создавать цифровую оборону, где технологические инновации поддерживают традиционные формы защиты.
Надежда - не стратегия. Но без нее не может быть никакой стратегии. Чешский борец за свободу Вацлав Гавел писал: «Надежда - это не убежденность в том, что все закончится хорошо, а уверенность в том, что то, что мы делаем, имеет смысл - независимо от результата».
Безопасность Эстонии - не судьба, которой остается ждать. Это осознанный выбор, выбор оставаться видимыми, непоколебимыми и готовыми к неустанной, героической борьбе.