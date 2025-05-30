Кого звать на свадьбу? Опрос показал, что литовцы щедрее жителей Эстонии

Согласно опросу банка Citadele, четверть жителей Эстонии - 25% - считают, что подходящая сумма подарка находится в пределах 101–200 евро. 20% опрошенных считают уместной суммой до 100 евро, тогда как 9% подарили бы 201–300 евро, а 4% готовы потратить на подарок свыше 300 евро. При этом 36% эстонцев уверены, что размер подарка зависит от степени близости с молодоженами.

Сравнение стран Балтии показало, что самые щедрые - литовцы, хотя уровень жизни в Эстонии, как правило, выше. В Литве лишь 5% респондентов считают, что сумма подарка должна быть меньше 100 евро, 30% полагают, что она должна составлять 101–200 евро, а 18% отметили сумму в 201–300 евро. Кроме того, как и среди эстонцев, примерно столько же литовцев - 39% - считают, что размер подарка зависит от близости отношений. По мнению руководителя розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдварда Ребане, щедрость литовцев может быть связана как с лучшим экономическим положением, так и с культурными различиями.

«Решение о подарке всегда интуитивное. Люди не хотят показаться ни чрезмерно жадными, ни чересчур щедрыми - они стремятся найти баланс между солидарностью и толщиной собственного кошелька, - прокомментировал Ребане. - Тем не менее важно помнить, что главное в свадьбе - это проведенное вместе время, а не денежная ценность подарка. Людей приглашают на праздник за то, кто они есть, а не за то, что они подарят».

Летние свадьбы и скрытая сторона расходов