Кого звать на свадьбу? Опрос показал, что литовцы щедрее жителей Эстонии

Получив свадебное приглашение, многие задаются вопросом: «Сколько следует подарить молодоженам?» Согласно свежему проведенному в странах Балтии исследованию банка Citadele, большинство жителей Эстонии считают, что обычная сумма свадебного подарка - до 100 или до 200 евро. А вот самим молодоженам стоит звать на свадьбу больше гостей из Литвы - именно они готовы класть в конверт значительно более крупные суммы.
Согласно опросу банка Citadele, четверть жителей Эстонии - 25% - считают, что подходящая сумма подарка находится в пределах 101–200 евро. 20% опрошенных считают уместной суммой до 100 евро, тогда как 9% подарили бы 201–300 евро, а 4% готовы потратить на подарок свыше 300 евро. При этом 36% эстонцев уверены, что размер подарка зависит от степени близости с молодоженами.
Сравнение стран Балтии показало, что самые щедрые - литовцы, хотя уровень жизни в Эстонии, как правило, выше. В Литве лишь 5% респондентов считают, что сумма подарка должна быть меньше 100 евро, 30% полагают, что она должна составлять 101–200 евро, а 18% отметили сумму в 201–300 евро. Кроме того, как и среди эстонцев, примерно столько же литовцев - 39% - считают, что размер подарка зависит от близости отношений. По мнению руководителя розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдварда Ребане, щедрость литовцев может быть связана как с лучшим экономическим положением, так и с культурными различиями.
«Решение о подарке всегда интуитивное. Люди не хотят показаться ни чрезмерно жадными, ни чересчур щедрыми - они стремятся найти баланс между солидарностью и толщиной собственного кошелька, - прокомментировал Ребане. - Тем не менее важно помнить, что главное в свадьбе - это проведенное вместе время, а не денежная ценность подарка. Людей приглашают на праздник за то, кто они есть, а не за то, что они подарят».
Летние свадьбы и скрытая сторона расходов
Свадьба – одна из наиболее затратных статей летнего сезона праздников не только для самих молодых, но и для гостей. Помимо денежного подарка часто нужно рассчитывать также на то, что будут расходы, связанные с девичником и мальчишником, размещением, транспортом и покупкой одежды и обуви. Дополнительный стресс может вызывать информация о том, что планируют дарить или сколько планируют потратить другие гости.
«Некоторая предусмотрительность и определенное планирование все же позволят удержать расходы в пределах разумного», - сказала Ребане. Например, отнюдь не всегда нужно отправляться в магазин за новым гардеробом на один день. Платье, костюм, сумочку и обувь всегда можно одолжить у друзей или родных либо даже взять в аренду. На крупный подарок можно скинуться с другими гостями. Также можно договориться поехать вместе на одной машине и разделить расходы на размещение. Если бюджет ограничен, можно воздержаться от участия в девичнике или мальчишнике, если это поможет не разориться из-за приглашения на свадьбу.
«И, наконец, следует помнить о том, что молодожены ждут на своем празднике близкого человека, а не подарок, и запомнится в итоге проведенное вместе время, а не содержимое конверта. Стало быть, не нужно уделять слишком много внимания размышлениям о подарке. Исходить следует в первую очередь из своих финансовых возможностей и бюджета и, конечно же, нужно серьезно подумать о том, разумно ли брать кредит на подарки», - добавила представитель Citadele.