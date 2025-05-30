Таллинн примет парусную регату Tall Ships Races в 2028 году

«Парусный спорт - это не просто спорт, это настоящая школа жизни, которая воспитывает ответственность и дисциплину. Именно поэтому молодежи стоит смело пробовать себя в этом увлекательном занятии. В регате 2024 года приняло участие рекордное число эстонской молодежи, а количество эстонских парусников на воде было больше, чем когда-либо прежде. Это наглядно показывает, что интерес к морскому делу среди молодого поколения постоянно растет. Вместе с тем, регата с участием одних из самых великолепных парусных судов мира дарит жителям города уникальное и незабываемое зрелище», - сказал Линдпере.

Tall Ships Races - это международная учебная регата с долгой традицией, цель которой - привлекать и обучать молодежь, а также привлекать внимание к текущему состоянию морской среды и вопросам охраны природы. В экипаже флота как минимум половина - молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет, приехавшие из разных стран, отобранные в своих странах из сотен желающих, многие из которых совершают свое первое в жизни морское плавание.

Обычно в регатах Tall Ships Races на Балтийском море участвует не менее сотни парусных кораблей и парусников. Самые большие суда флота - это парусники длиной более ста метров с несколькими мачтами, которые обычно принадлежат морским училищам или военно-морским силам. Профессиональные моряки в этом флоте одновременно являются и преподавателями для молодых курсантов-парусников.

Самая первая регата Tall Ships Races состоялась в 1956 году - из Торкея (Великобритания) в Лиссабон (Португалия), в том мероприятии участвовало 20 больших парусных судов.