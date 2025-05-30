Таллинн примет парусную регату Tall Ships Races в 2028 году

Международная организация Sail Training International утвердила портовые города, которые примут регату Tall Ships Races 2028, одним из которых стал и Таллинн.
По словам вице-мэра Каареля Оя, это большая честь - вновь выступить принимающим портом регаты. «После успешного проведения мероприятия в 2024 году мы рады снова принять крупнейший в мире флот парусных кораблей и их международные команды. Богатая история и морская культура Таллинна делают наш город идеальным местом для этого выдающегося морского праздника. Мы хотим подарить всем незабываемые впечатления и в 2028 году», - сказал Оя.
Международная организация парусного обучения Sail Training International (STI) объединяет более 60 парусных учебных организаций из 27 стран и ежегодно проводит регату Tall Ships Races в разных уголках мира, которая привлекает сотни тысяч посетителей в портовые города. В последний раз Таллинн принимал парусные соревнования в 2024 году, когда регата собрала в столичных портах 58 парусных судов из 14 стран, включая 1277 членов экипажей и 851 парусного ученика со всего мира.
Морской праздник, сосредоточенный на экологической устойчивости и доступности, получил несколько престижных наград. Эстонское общество слепых отметило это крупное событие титулом «Дело года 2024», а Министерство климата - титулом «Дело года в области мореходства». Таллинн также получил награду STI «Принимающая гавань года - 2024» как крупнейший спонсор парусного обучения и лучший принимающий порт.
По словам члена правления НКО Eesti Noorte Purjeõppeselts „STA Estonia“ Михкеля Линдпере, регата Tall Ships Races дает молодежи возможность участвовать в международной командной работе, развивать самостоятельность и уверенность в себе.
«Парусный спорт - это не просто спорт, это настоящая школа жизни, которая воспитывает ответственность и дисциплину. Именно поэтому молодежи стоит смело пробовать себя в этом увлекательном занятии. В регате 2024 года приняло участие рекордное число эстонской молодежи, а количество эстонских парусников на воде было больше, чем когда-либо прежде. Это наглядно показывает, что интерес к морскому делу среди молодого поколения постоянно растет. Вместе с тем, регата с участием одних из самых великолепных парусных судов мира дарит жителям города уникальное и незабываемое зрелище», - сказал Линдпере.
Tall Ships Races - это международная учебная регата с долгой традицией, цель которой - привлекать и обучать молодежь, а также привлекать внимание к текущему состоянию морской среды и вопросам охраны природы. В экипаже флота как минимум половина - молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет, приехавшие из разных стран, отобранные в своих странах из сотен желающих, многие из которых совершают свое первое в жизни морское плавание.
Обычно в регатах Tall Ships Races на Балтийском море участвует не менее сотни парусных кораблей и парусников. Самые большие суда флота - это парусники длиной более ста метров с несколькими мачтами, которые обычно принадлежат морским училищам или военно-морским силам. Профессиональные моряки в этом флоте одновременно являются и преподавателями для молодых курсантов-парусников.
Самая первая регата Tall Ships Races состоялась в 1956 году - из Торкея (Великобритания) в Лиссабон (Португалия), в том мероприятии участвовало 20 больших парусных судов.
Учебная парусная регата Tall Ships Races 2028 года пройдет с 22 июня по 25 июля, и в ходе регаты, помимо Таллинна, корабли зайдут в города Киль в Германии, Турку в Финляндии и Щецин в Польше.