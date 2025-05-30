Лапы, которые спасают Сотрудничество с четвероногим напарником принесло полицейскому титул кинолога года

Работа кинолога в Департаменте полиции и погранохраны - профессия на всю жизнь. С одной стороны, это связано с тем, что хозяин, воспитывая собаку, живет с ней вместе, а с другой - кто бы не хотел трудиться бок о бок с верным четвероногим другом, который способен при необходимости мгновенно обезвредить злоумышленника. Так случилось и у кинолога Раквереского отдела полиции Реймо Нымме, чей надежный напарник - бельгийская овчарка по кличке Асмо.
Служба Реймо Нымме в полиции началась в 2011 году, когда он поступил учиться на полицейского. После учебы его ждала должность патрульного в Раквереском отделе, где он четыре года обеспечивал безопасность граждан. «Прямо никто не предлагал, я сам расспрашивал коллег о работе кинолога и в конце концов смог попасть в группу кинологов в Раквере, - рассказал Нымме. - В Последние годы я также исполняю обязанности инструктора».