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Лапы, которые спасают Сотрудничество с четвероногим напарником принесло полицейскому титул кинолога года

Перевод: Вера Копти
Асмо тренируется два раза в неделю. На самом деле для служебных собак работа - это игра. А в конце каждой игры их ждет награда.

Работа кинолога в Департаменте полиции и погранохраны - профессия на всю жизнь. С одной стороны, это связано с тем, что хозяин, воспитывая собаку, живет с ней вместе, а с другой - кто бы не хотел трудиться бок о бок с верным четвероногим другом, который способен при необходимости мгновенно обезвредить злоумышленника. Так случилось и у кинолога Раквереского отдела полиции Реймо Нымме, чей надежный напарник - бельгийская овчарка по кличке Асмо.

Служба Реймо Нымме в полиции началась в 2011 году, когда он поступил учиться на полицейского. После учебы его ждала должность патрульного в Раквереском отделе, где он четыре года обеспечивал безопасность граждан. «Прямо никто не предлагал, я сам расспрашивал коллег о работе кинолога и в конце концов смог попасть в группу кинологов в Раквере, - рассказал Нымме. - В Последние годы я также исполняю обязанности инструктора».

Реймо Нымме познакомился с Асмо в 2017 году.
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