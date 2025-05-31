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ИИ заменил синхронных переводчиков. Но справится ли он с эстонским?

Cервисы мгновенного голосового перевода уже объединяют людей, разговаривающих на разных языках.

На мировом уровне активно разрабатываются сервисы, позволяющие, как в фантастических фильмах Star Trek, представителям разных рас и цивилизаций понимать друг друга мгновенно, даже если они говорят на разных языках. И такие универсальные переводчики - уже реальность, правда, в пределах земных языков. Мы попробовали понять, поможет ли это в сохранении и изучении эстонского или, наоборот, затормозит этот процесс.

Недавно мировой интернет-гигант Google представил ряд новых ИИ-продуктов, в том числе переводчик в Google Meet. В компании пояснили, что сервис призван устранить языковые барьеры в международном общении.

Новая функция позволяет пользователям Google Meet слышать перевод речи собеседника практически мгновенно. Изначально перевод доступен с английского на испанский, но Google обещает добавить поддержку других языков в ближайшие недели.

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