ИИ заменил синхронных переводчиков. Но справится ли он с эстонским?

На мировом уровне активно разрабатываются сервисы, позволяющие, как в фантастических фильмах Star Trek, представителям разных рас и цивилизаций понимать друг друга мгновенно, даже если они говорят на разных языках. И такие универсальные переводчики - уже реальность, правда, в пределах земных языков. Мы попробовали понять, поможет ли это в сохранении и изучении эстонского или, наоборот, затормозит этот процесс.