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В эстонском поселке завелся туалет-путешественник, волость устанавливает камеры

К утру первого дня биотуалет был перенесен прямо на центр сцены.

Три дня назад Вильяндиская волостная управа установила на летний период биотуалет за эстрадой в поселке Мустла. Уже к утру следующего дня туалет оказался на самой сцене, а еще через день его нашли опрокинутым за эстрадой. Руководитель управляющей компании волости Вильянди отмечает, что с таким хулиганством раньше сталкиваться не приходилось.

Каждое лето управляющая компания волости Вильянди размещает биотуалеты в разных местах: по словам ее руководителя Мати Валли, их устанавливают у мест для купания, рядом со спортплощадками и детскими игровыми площадками.

В Мустла туалет размещают за эстрадой ежегодно, поскольку рядом находится скейт-парк. В этом году, однако, с этим туалетом возникло немало хлопот. В первую же ночь компания молодых людей перетащила туалет с заднего двора на сцену. «В одиночку его по лестнице не поднимешь», - считает Валли. К следующему утру туалет был обнаружен перевернутым. «С этим вполне мог справиться один человек», - добавил он.

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