В эстонском поселке завелся туалет-путешественник, волость устанавливает камеры

Три дня назад Вильяндиская волостная управа установила на летний период биотуалет за эстрадой в поселке Мустла. Уже к утру следующего дня туалет оказался на самой сцене, а еще через день его нашли опрокинутым за эстрадой. Руководитель управляющей компании волости Вильянди отмечает, что с таким хулиганством раньше сталкиваться не приходилось.
Каждое лето управляющая компания волости Вильянди размещает биотуалеты в разных местах: по словам ее руководителя Мати Валли, их устанавливают у мест для купания, рядом со спортплощадками и детскими игровыми площадками.