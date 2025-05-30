В эстонском поселке завелся туалет-путешественник, волость устанавливает камеры

Каждое лето управляющая компания волости Вильянди размещает биотуалеты в разных местах: по словам ее руководителя Мати Валли, их устанавливают у мест для купания, рядом со спортплощадками и детскими игровыми площадками.

В Мустла туалет размещают за эстрадой ежегодно, поскольку рядом находится скейт-парк. В этом году, однако, с этим туалетом возникло немало хлопот. В первую же ночь компания молодых людей перетащила туалет с заднего двора на сцену. «В одиночку его по лестнице не поднимешь», - считает Валли. К следующему утру туалет был обнаружен перевернутым. «С этим вполне мог справиться один человек», - добавил он.