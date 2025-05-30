Владелица столичного кафе: адаптируй, развивай, а затем бизнес можно и продать

Если в Южной Европе ресторанный бизнес часто является выбором образа жизни, то к сфере общественного питания можно подходить и как к стартапу - с целью расти, экспериментировать и при необходимости быстро адаптироваться. Владелица кафе Karge, работающего в Старом городе, Каролина Куузик рассказывает, как развивать кафе как стартап, делится полученными уроками и раскрывает стратегию роста.
Первым фирменным блюдом кафе Karge в Старом городе Таллинна стало мягкое мороженое, не содержащее лактозы. «У меня непереносимость лактозы, поэтому я начала искать способ есть мороженое в жаркие летние дни. На самом деле, нет никакой разницы во вкусе между безлактозным и обычным мороженым: мягкое мороженое остается мягким мороженым», - говорит Куузик.
Владелица кафе, которое недавно отметило первый год своей работы, описывает прошедший год как катание на американских горках: «Первое лето было очень успешным с точки зрения продаж, но с наступлением осени продажи мороженого резко упали. Мы пытались продавать плоские круассаны, но интерес покупателей оставался скромным. Тогда даже возник вопрос, во что я ввязалась».
В осенние месяцы в основном жили на доходы от летних продаж. Однако популярное печенье крамбл помогло оживить бизнес. «Мы учились на своих ошибках и теперь планируем использовать летние продажи для накопления жира на зиму. Мы не планируем никаких серьезных шагов до конца октября, чтобы убедиться, что продажи остаются стабильными», - объяснила Куузик.
«Я отношусь к компании как к стартапу. В первый год мы смотрим, как все идет, во второй - оцениваем потенциал расширения, а в третий - думаем о рентабельности или о возможностях продать бизнес. Для меня это проект на пять - семь лет, потому что ассортимент продукции трендовый», - говорит Куузик.
Поскольку кафе занимает всего 20 квадратных метров, следующим шагом станет расширение производственных площадей, чтобы увеличить объемы производства печенья, а также начать оптовый бизнес. «Я начала бизнес с помощью частного займа и личных средств, но я также рассматриваю возможность получения бизнес-кредита для расширения», - добавила она.
По словам менеджера по бизнес-кредитам Luminor Рейна Рохтла, начинающему предпринимателю сложно получить бизнес-кредит, но после первого года работы уже можно проанализировать эффективность деятельности компании. «Если компания просуществовала год, работает и имеет планы на будущее, то в глазах банка это выглядит очень позитивно. Если помещение меньше, чем амбиции, планирование расширения имеет смысл. Если у вас нет капитала, стоит подумать о кредите. Мы также ценим цель расширения - в случае с кафе Karge это оправданно», - сказал Рохтла. Он подчеркнул, что, как правило, для получения бизнес-кредита компания должна обеспечить самофинансирование в размере 25 процентов.
Поскольку в ближайшие пять лет Куузик не исключает продажи компании, Рохтла рекомендует взять кредит на более короткий срок. «Как правило, наши бизнес-кредиты выдаются на пять лет, и более длительный срок не имеет смысла, если на горизонте маячит продажа. При необходимости вы всегда можете взять новый кредит. Важно, чтобы предприниматель знал, сколько и на какие цели ему нужен кредит - наша роль заключается в том, чтобы помочь оценить риски и принять правильное решение», - добавил он.
По словам Куузик, одной из самых больших проблем является поиск подходящего персонала. Несмотря на активный отклик на предложения о работе, немногие кандидаты попадают в шорт-лист, причем основными проблемами являются знание языка или личные качества. Сегодня в кафе работает один сотрудник на полную ставку и двое - на полставки.
Сама владелица также участвует в организации работы по выходным и в повседневном управлении.
Каролина Куузик считает, что ключ к успеху в предпринимательстве - вера в себя и целеустремленность. «Главный урок, который я вынесла из прошлого года, – это необходимость оставаться верной себе: мнений столько же, сколько людей в комнате. Со временем многое меняется, но если хочешь чего-то добиться, нужно верить в это даже тогда, когда еще нет видимых результатов», - сказала она.