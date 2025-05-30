Владелица столичного кафе: адаптируй, развивай, а затем бизнес можно и продать

По словам менеджера по бизнес-кредитам Luminor Рейна Рохтла, начинающему предпринимателю сложно получить бизнес-кредит, но после первого года работы уже можно проанализировать эффективность деятельности компании. «Если компания просуществовала год, работает и имеет планы на будущее, то в глазах банка это выглядит очень позитивно. Если помещение меньше, чем амбиции, планирование расширения имеет смысл. Если у вас нет капитала, стоит подумать о кредите. Мы также ценим цель расширения - в случае с кафе Karge это оправданно», - сказал Рохтла. Он подчеркнул, что, как правило, для получения бизнес-кредита компания должна обеспечить самофинансирование в размере 25 процентов.

Поскольку в ближайшие пять лет Куузик не исключает продажи компании, Рохтла рекомендует взять кредит на более короткий срок. «Как правило, наши бизнес-кредиты выдаются на пять лет, и более длительный срок не имеет смысла, если на горизонте маячит продажа. При необходимости вы всегда можете взять новый кредит. Важно, чтобы предприниматель знал, сколько и на какие цели ему нужен кредит - наша роль заключается в том, чтобы помочь оценить риски и принять правильное решение», - добавил он.

По словам Куузик, одной из самых больших проблем является поиск подходящего персонала. Несмотря на активный отклик на предложения о работе, немногие кандидаты попадают в шорт-лист, причем основными проблемами являются знание языка или личные качества. Сегодня в кафе работает один сотрудник на полную ставку и двое - на полставки.

Сама владелица также участвует в организации работы по выходным и в повседневном управлении.