В воскресенье в Таллинне начинается пляжный сезон

1 июня в Таллинне официально начинается пляжный сезон. Начиная с этого года услугу береговой охраны будет предоставлять компания Forus.
Как и в предыдущие годы, в Таллинне открыты пять общественных пляжей: Пирита, Штромка, Какумяэ, Харку и Пикакари. Впервые за безопасность и общественный порядок на пляжах столицы будет отвечать компания Forus в сотрудничестве с Таллиннской муниципальной полицией.
Вице-мэр Каарель Оя отметил, что подготовительные работы завершены и пляжи готовы принимать горожан. «Мы с радостью приветствуем нового партнера – компанию Forus – вместе с Таллиннской муниципальной полицией и доверяем им заботу о безопасности на пляжах», - сказал Оя.
Спасатели компании Forus будут в течение следующих лет обеспечивать безопасность отдыхающих в купальный сезон, оказывать первую помощь и следить за общественным порядком. Несколько раз в день они будут сообщать актуальную информацию о состоянии пляжа - фиксировать температуру воды и воздуха, уровень УФ-излучения и с помощью сигнальных флагов информировать, разрешено ли купание.
Этим летом на пляжах Таллинна будут работать более 40 спасателей Forus с квалификационными удостоверениями, прошедших необходимую подготовку для обеспечения безопасности на пляжах.
По-прежнему на пляжах возникают те же проблемы, что и в предыдущие годы: употребление алкоголя, нарушение общественного порядка и чистоты, а также купание домашних животных в неподходящих местах. «Городские пляжи - это общественное пространство, где все желающие должны иметь возможность безопасно и приятно проводить время. На пляжах не место мусору, стеклянной таре, алкоголю и поведению, представляющему опасность для себя или окружающих. Важно учитывать интересы друг друга, в том числе находиться с домашними животными только в специально отведенных для этого зонах», - сказал руководитель Таллиннской муниципальной полиции Элари Каземетс.
Не останется без внимания и тема детей и их безопасности на воде. «Спасатели обеспечивают общую безопасность в местах для купания, однако ответственность за благополучие и безопасность своего ребенка остается за родителями», – подчеркнул Каземетс. Он также отметил, что у спасателей можно получить специальные браслеты для детей, на которых можно написать имя ребенка и номер телефона родителя.
Руководитель обслуживания пыхьяского региона Forus Марко Харуоя отметил, что, к сожалению, спасатели ежегодно сталкиваются с ситуациями, когда родители забывают следить за своими детьми на пляже. «Очень сложно объяснить, почему так происходит, но одной из причин можно назвать отсутствие чувства опасности. Если ранее ничего не случалось, то важные меры безопасности начинают казаться несущественными», - сказал Харуоя.
Чтобы летний отдых был связан лишь с приятными воспоминаниями, служба береговой охраны Forus рекомендует в купальный сезон думать как о своей безопасности, так и о благополучии окружающих. «Если вы видите, что друг или кто-то другой попал в беду на пляже, или если пропал ребенок, нужно немедленно сообщить об этом спасателям. Также важно помнить, что, взрослые всегда служат примером для детей», - добавил Харуоя.
На всех общественных пляжах Таллинна береговая охрана работает с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 20:00.