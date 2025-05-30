В воскресенье в Таллинне начинается пляжный сезон

Как и в предыдущие годы, в Таллинне открыты пять общественных пляжей: Пирита, Штромка, Какумяэ, Харку и Пикакари. Впервые за безопасность и общественный порядок на пляжах столицы будет отвечать компания Forus в сотрудничестве с Таллиннской муниципальной полицией.

Вице-мэр Каарель Оя отметил, что подготовительные работы завершены и пляжи готовы принимать горожан. «Мы с радостью приветствуем нового партнера – компанию Forus – вместе с Таллиннской муниципальной полицией и доверяем им заботу о безопасности на пляжах», - сказал Оя.

Спасатели компании Forus будут в течение следующих лет обеспечивать безопасность отдыхающих в купальный сезон, оказывать первую помощь и следить за общественным порядком. Несколько раз в день они будут сообщать актуальную информацию о состоянии пляжа - фиксировать температуру воды и воздуха, уровень УФ-излучения и с помощью сигнальных флагов информировать, разрешено ли купание.

Этим летом на пляжах Таллинна будут работать более 40 спасателей Forus с квалификационными удостоверениями, прошедших необходимую подготовку для обеспечения безопасности на пляжах.