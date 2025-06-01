Лаури Лаатс Коалиционный договор: мечты, не учитывающие реальность

Но она никак не поможет укомплектовать школьные классы учителями, обеспечить доступное здравоохранение или электроэнергию по приемлемой цене.

Население сокращается, но об этом молчат

Эстонию охватывает демографический кризис. Численность трудоспособного населения уменьшается, рождаемость остается низкой. Статистика показывает: в следующем десятилетии рынок труда покинет около 50 000 человек. В такой ситуации демографическая политика должна быть стратегическим приоритетом любого правительства. Однако в новом коалиционном договоре не упоминается ни о поддержке рождаемости, ни об осознанном управление миграцией.

Когда правительство говорит о «возможностях бюджета», на деле это означает новые налоги. Повысился налог с оборота. Повысится подоходный налог. Люди ощущают это - цены на продукты и счета за электричество растут. Но где справедливость в налоговой политике, точнее в повышении налогов? Почему продукты питания облагаются налогом наравне с предметами роскоши? Почему правительство ни разу не поднимало вопрос о более справедливом налогообложении крупного капитала?

Система здравоохранения Эстонии постепенно становится рыночной. От людей требуют все больше платить: визит к врачу вырос до 20 евро. При этом ни доступность медицинской помощи, ни качество лечения не улучшаются. Очереди увеличиваются. Кто может - платит, кто не может - остается за бортом.