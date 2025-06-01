Лаури Лаатс Коалиционный договор: мечты, не учитывающие реальность

В недавно подписанном коалиционном соглашеним на 2025–2027 годы нам обещают превратить Эстонию в инновационное, безопасное и процветающее государство. Красивая мечта, пишет председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс.
Но она никак не поможет укомплектовать школьные классы учителями, обеспечить доступное здравоохранение или электроэнергию по приемлемой цене.
Население сокращается, но об этом молчат
Эстонию охватывает демографический кризис. Численность трудоспособного населения уменьшается, рождаемость остается низкой. Статистика показывает: в следующем десятилетии рынок труда покинет около 50 000 человек. В такой ситуации демографическая политика должна быть стратегическим приоритетом любого правительства. Однако в новом коалиционном договоре не упоминается ни о поддержке рождаемости, ни об осознанном управление миграцией.
Когда правительство говорит о «возможностях бюджета», на деле это означает новые налоги. Повысился налог с оборота. Повысится подоходный налог. Люди ощущают это - цены на продукты и счета за электричество растут. Но где справедливость в налоговой политике, точнее в повышении налогов? Почему продукты питания облагаются налогом наравне с предметами роскоши? Почему правительство ни разу не поднимало вопрос о более справедливом налогообложении крупного капитала?
Система здравоохранения Эстонии постепенно становится рыночной. От людей требуют все больше платить: визит к врачу вырос до 20 евро. При этом ни доступность медицинской помощи, ни качество лечения не улучшаются. Очереди увеличиваются. Кто может - платит, кто не может - остается за бортом.
Качественное образование начинается с учителя. Сегодня у нас сотни пожилых учителей и все меньше молодых, которые смогли бы их заменить. Если зарплата учителя ниже, чем должна быть у специалиста с дипломом магистра, надеяться на пополнение кадров не приходится. Фундамент образования разрушен. Государство не строит новое, а предпринимает неумелые попытки заделывать трещины в старом фундаменте.
Развитие возобновляемой энергетики зашло в тупик, причем не только в Эстонии. Если мы не изменим курс и не начнем инвестировать в управляемые производственные мощности, цены на электричество будут и дальше колебаться - как это было в 2024 году, когда многие предприятия были вынуждены остановить работу. В вопросе энергетической безопасности государства нельзя полагаться только на ветер и солнце.
Жизнь в сельских регионах постепенно вымирает
Закрываются пожарные части, школы, почтовые отделения. Так постепенно происходит маргинализация регионов. Коалиция говорит о самостоятельности местных самоуправлений, но забывает упомянуть, что за счет бюджета волостей уже невозможно покрыть даже услуги по оказанию социальной помощи.
Мы все хотим, чтобы сфера обороны была сильной и надежной. Но когда университеты закрывают учебные программы, а больницы повышают долю самофинансирования, возникает вопрос: ради кого всё это? Готовность защищать страну должна быть не только на фронте, но и в больницах, школах и семьях.
Эстонии нужен план развития, но план должен основываться на реальной ситуации и на правде. А правда такова: нам необходимо намного более качественное образование, доступное здравоохранение и чтобы семьи были уверены в завтрашнем дне. В противном случае Эстония останется сильной только на словах. А словами сыт не будешь.