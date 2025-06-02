«Даже депутаты ведут себя как школьники, которые травят своих одноклассников»: чем опасен тренд на хейт?

Екатерина: Не только к самому журналисту, ко всему изданию.

Вяйно: Верно, может измениться то, насколько люди доверяют журналисту и его изданию. Иногда это (травля журналистов - прим. ред.) проводится умышленно, потому что роль журналистики все-таки в том, чтобы следить за властью, как эта власть исполняется. И журналист может восприниматься властью как конкурент.

Журналист не говорит от своего имени. Он не задает вопросы из своего личного любопытства. Он делает это от имени общества, от имени всех нас. Если ты травишь этого журналиста, то это значит, что ты атакуешь всех нас и наше общество.

Екатерина: В случае Евгении Парв в комментариях люди начали писать: «А вот вы знаете, что это на самом деле ее псевдоним, у нее другая фамилия, и под этой фамилией публикуются ужасные вещи». На самом деле это ложь. В итоге - репутационный ущерб и Евгении, и изданию, в котором она работает. Наша журналистка Диана Харламова от Rus.Postimees публикует сатирические, острые видеоролики. Под одним написали, что она якобы постоянно ездит в Россию. Хотя это неправда. Всё это формирует такой очень плохой образ журналистов и в итоге может даже привести к физической расправе. Не говоря уже о том, что может возникнуть в обществе - снижение уровня демократии, политическая поляризация.